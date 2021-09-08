Путин пожаловался главе ЕС на Украину: что тот ответил

Путин жаловался на Украину из-за Крымской платформы и Донбасса

В среду, 8 августа, президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор, во время которого российский политик не упустил возможность пожаловаться на Украину.

Суть претензий опубликовали на сайте Кремля.

В разговоре Путин назвал происходящее в нашей стране "внутриукраинским кризисом" и первым делом вспомнил о конфликте на Донбассе: дескать Украина уклоняется от переговоров с "лидерами" так называемых "республик".

Возмутился президент РФ и проведением "Крымской платформы", заявляя, что она носила провокационный характер. Дескать, вопрос этот "окончательно закрыт еще в марте 2014 года". Пожаловался Путин и на политику Евросоюза по отношению к крымчанам, российские паспорта которых мир не признает.

Отметим, что глава Европейского совета Шарль Мишель в вопросе Украины с Путиным не согласился: в своем "Твиттере" он написал, что в разговоре с российским президентом он подтвердил территориальную целостность нашего государства.

Напомним, что 23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы. В тот же день была подписана Декларация, в которой предусмотрено обязательство для ее подписантов рассмотреть возможность введения новых санкций против России. Основными выводами после этого мероприятия, а также перспективами деоккупации Крыма с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.