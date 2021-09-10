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Рада ЄС ухвалила рішення щодо санкцій для 177 росіян через український Крим

Автор
О. Волкова
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Рада ЄС постановила продовжити санкції, введені проти РФ ще 7 років тому Новина оновлена 10 вересня 2021, 16:20
Рада ЄС постановила продовжити санкції, введені проти РФ ще 7 років тому

Санкції Євросоюзу проти деяких громадян Росії продовжили ще на півроку — до 15 березня 2022 року

У Раді ЄС, де днями підтримали територіальну цілісність України в розмові з лідером РФ Володимиром Путіним, 10 вересня затвердили продовження персональних санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України.

Як передає прес-служба Ради ЄС, вони вирішили продовжити санкції проти тих, хто відповідальний "за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".

Таким чином, санкції ЄС проти Росії продовжили ще на півроку — до 15 березня 2022 року. Мова, перш за все, йде про обмеження на поїздки до Європи для 177 росіян і 48 юросіб і заморожування їхніх активів.

Відзначимо, що на такий крок ЄС вперше пішов в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, і тепер продовжує санкції кожні півроку.

Нагадаємо, що, незважаючи на те, що ніхто в світі не визнає Крим російським, самопроголошена влада вирішила розвивати там яхтовий туризм і заявила про будівництво нового сучасного міста.

Раніше ми повідомляли, що в Європейському Союзі заявили про підтримку України і засудження окупації Росією Криму, що може мати негативні наслідки для міжнародного правопорядку і безпеки.

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