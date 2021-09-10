Не визнаємо і засуджуємо: ЄС в ООН виступив проти окупації Криму Росією

Представники ЄС відзначили необхідність активізації мирних переговорів з Росією.

У Європейському Союзі заявили про підтримку України та засудження окупації Росією Криму, що може мати негативні наслідки для міжнародного правопорядку та безпеки.

Про це повідомляє "Укрінформ" на основі заяв представників європейських країн.

Про ставлення до окупації Росією українських територій заявила постпред Словенії Аніта Піпа під час засідання Генасамблеї ООН. Зробила вона це перед голосуванням за збереження в порядку денному сесії пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

За її словами, всі країни ЄС підтримують незалежність та територіальну цілісність України у межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою.

"Ми знову заявляємо, що не визнаємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, що є порушенням міжнародного права", — повідомляє постпред Словенії.

Також у заяві представників Євросоюзу йдеться про те, що вони закликають до дотримання міжнародно визнаних стандартів у галузі прав людини на окупованій Росією території Кримського півострову. Вони підкреслили, що є необхідність представлення міжнародним спостерігачам "повного, вільного і безперешкодного доступу" для контролю за дотриманням прав людини в АР.

Також у Євросоюзі заявили, що необхідно активізувати мирні переговори із Росією для врегулювання конфлікту. Окрім того, європейські представники підкреслили саме відповідальність Російської Федерації у цьому випадку.

Країни ЄС та європейські держави у своїй заяві наголосили, що підтримують збереження пункту, котрий стосується окупованих територій України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадянину РФ заборонили 3 роки вʼїжджати в Україну за відвідування Криму у 2017 році.

Нагадуємо, що російські силовики продовжують тиск на представників кримськотатарського народу на окупованому півострові.