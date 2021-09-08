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У Криму тривають арешти кримських татар

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кримськотатарський прапор Новина оновлена 08 вересня 2021, 12:27
Кримськотатарський прапор

На півострові посилюється тиск на представників кримськотатарського народу.

В окупованому Криму тривають затримання представників татарського населення. Кілька днів тому затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Восьмого вересня в невідомому напрямку вивезли Ельдара Менсеітова. Це сталося після певних слідчих дій.

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він розповів, що НП сталася в смт Молодіжне Сімферопольського району Криму. Менсеітов раніше в червні давав свідчення в міському суді Армянська, що в Криму, на заочному процесі проти колишнього глави Меджлісу і лідера національного руху кримських татар Мустафи Джемілєва. Він виступав свідком захисту.

У березні до Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Андрія Сенченка окупанти Криму пред’явили позови по водній блокаді півострова.

Раніше "Телеграф" писав, що Нарімана Джеляла колабораційний суд відправив під арешт до четвертого листопада. На думку президента України Володимира Зеленського це є наслідком початку роботи "Кримської платформи".

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