Укр

"Суд" в Крыму арестовал Наримана Джелялова: в чем обвиняют замглавы Меджлиса

Автор
Г. Лубенец
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Полозов и Джелялов Новость обновлена 06 сентября 2021, 21:17
Полозов и Джелялов

Джелялова отправили за решетку до 1 ноября.

В оккупированном Крыму "суд" принял решение отправить под стражу заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова, которого 4 сентября похитили силовики.

Об этом написал его адвокат Николай Полозов.

По его словам, Джелялова отправили под арест на срок один месяц и тридцать суток, то есть до 4 ноября.

Полозов также указал, что сторона защиты намерена обжаловать решение в апелляционном порядке.

Ранее он сообщал, что оккупанты инкриминируют Джелялову обвинения, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 УК РФ (пособничество в совершении диверсии). Сам Джелялов обвинения отрицает.

Как сообщалось ранее, кроме замглавы Меджлиса 3 и 4 сентября силовики "задержали" четырех крымских татар.

В Киеве такой поступок оккупантов расценили, как акт запугивания крымских татар, предпринятый с целью заставить их покинуть полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что новая волна репрессий является ответом России на запуск "Крымской платформы".

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