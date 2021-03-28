Водная блокада Крыма: оккупанты признались, на кого подадут в суд

Российские оккупанты готовят иск по водной блокаде Крыма. "Виновными" они назначили граждан Украины - народного депутата Мустафу Джемилева и двух экс-нардепов Рефата Чубарова и Андрея Сенченко.

Об этом заявил глава коллаборационистского крымского "парламента" Владимир Константинов.

"Они неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - заявил пособник оккупантов, пишет "РИА-новости".

Ранее так называемый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, оценил ущерб от водной блокады я в 1,47 триллиона рублей (542 миллиарда гривен).

После оккупации полуострова Киев полностью перекрыл Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с рекой Днепр. До этого материковая Украина обеспечивала 85 потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, в интервью "Телеграфу" Сенченко подробно рассказал, кто выступил инициатором прекращения подачи воды в Крым.