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Водная блокада Крыма: оккупанты признались, на кого подадут в суд

Водная блокада Крыма: оккупанты признались, на кого подадут в суд
13:44 Сегодня Телеграф

Российские оккупанты готовят иск по водной блокаде Крыма. "Виновными" они назначили граждан Украины - народного депутата  Мустафу Джемилева и двух экс-нардепов Рефата Чубарова и Андрея Сенченко.

Об этом заявил глава коллаборационистского крымского "парламента" Владимир Константинов.

"Они неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - заявил пособник оккупантов, пишет "РИА-новости".

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Ранее так называемый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, оценил ущерб от водной блокады я в 1,47 триллиона рублей (542 миллиарда гривен).

Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"

После оккупации полуострова Киев полностью перекрыл Северо-Крымский канал, соединяющий полуостров с рекой Днепр. До этого материковая Украина обеспечивала 85 потребностей  Крыма в пресной воде.

Напомним, в интервью "Телеграфу" Сенченко подробно рассказал, кто выступил инициатором прекращения подачи воды в Крым.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Вода, Крым, Судебный иск, Снабжение, Андрей Сенченко, Мустафа Джемилев, Оккупация.
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