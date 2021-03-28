Оккупанты разнервничались из-за слов Резникова о депортации россиян из Крыма

В оккупированном Крыму отреагировали на заявления министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, предложившего депортировать 500 тысяч россиян с полуострова. Пособники оккупантов назвали украинского чиновника русофобом.

Такое мнение высказал сопредседатель "Ассамблеи славянских народов крымского региона" Роман Чегринец.

По его словам, "в Киеве русофобы осознают невозможность освободить полуостров от российской оккупации. Поэтому чиновники впадают в истерику и злобу". Также он обвинил Резникова в попытке сохранить свой рейтинг, пишет "РИА-новости".

Отметим, что Алексей Резников высказался на тему постепенной колонизации Крыма переселенцами из Российской Федерации. За семь лет оккупации на территорию полуострова переехало около 500 тысяч колонистов, что сильно изменило этнический состав полуострова.

Напомним, крымский блогер опубликовал в сети кадры празднования годовщины оккупации полуострова российскими войсками.