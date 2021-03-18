"Семь лет дурдома": как в Крыму отмечают годовщину оккупации Россией (фото, видео)

В оккупированном Крыму несмотря на коронавирус, приняли решение отметить 7-ю годовщину аннексии полуострова российскими войсками. В сети продемонстрировали кадры с "празднования дня референдума".
Фото и видео событий в различных городах Крыма опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday & Крым.UA.
В Севастополе "атмосфера счастья" показана в виде установленной сцены, На огромной площади в это время присутствует не более двух десятков человек. "Севастополь ликующий. Кстати, сегодня выходной официальный. Чтоб ликовали по полной", - добавляет автор.
Севстополь ликующий
Сейчас
Кстати,сегодня выходной оф.
Шоб ликовали по полной pic.twitter.com/ZX839nHeKt
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
А вот в Керчи "торжественный" митинг вероятно уже прошел, о чем свидетельствует гора, брошенных в кучу на земле, флагов сине-бело-красной раскраски. "Керчь великолепно отражает атмосферу "праздника" 7 лет дома-семь лет дурдома", -- отметил автор.
Керчь великолепно отражает атмосферу"праздника" 7 лет дома-семь лет дурдома. pic.twitter.com/azLPfF3oSX
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
Керч вітає з родною гаванью.
Гарно і честно зато) pic.twitter.com/ZPuJL2aGoN
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
А вот в Симферополе видно кадры парада байкеров с флагами РФ, а также террористических групировок на Донбассе. Кстати, в центре города почему то не работают веб-камеры.
Симферополь
Не стоит сегодня из дома выходить.
Вебки не работают,кстати,в центе
Шоб я не всеврала,что ни один крымчанен добровольно не явился на сие празднование. pic.twitter.com/6bPMk1hu92
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
Также блогер выложил план мероприятий в городе Саки. Здесь, судя по анонсу, акции проходят ежедневно. " И никакую корону мы не боимся!", - саркастично добавляет блогер.
Саки
и никакую корону мы не боимся! pic.twitter.com/HWdj7exMLQ
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
Вітання з Форосу
Тут повним ходом йде інтеграція у гавань. pic.twitter.com/ppUIsRlfyD
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021
Напомним, 11 марта в Совете украинской нацбезопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.