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"Семь лет дурдома": как в Крыму отмечают годовщину оккупации Россией (фото, видео)

"Семь лет дурдома": как в Крыму отмечают годовщину оккупации Россией (фото, видео)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф

В оккупированном Крыму несмотря на коронавирус, приняли решение отметить 7-ю годовщину аннексии полуострова российскими войсками. В сети продемонстрировали кадры с "празднования дня референдума".

Фото и видео событий в различных городах Крыма опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday & Крым.UA.

В Севастополе "атмосфера счастья" показана в виде установленной сцены, На огромной площади в это время присутствует не более двух десятков человек. "Севастополь ликующий. Кстати, сегодня выходной официальный. Чтоб ликовали по полной", - добавляет автор.

 

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А вот в Керчи "торжественный" митинг вероятно уже прошел, о чем свидетельствует гора, брошенных в кучу на земле, флагов сине-бело-красной раскраски. "Керчь великолепно отражает атмосферу "праздника" 7 лет дома-семь лет дурдома", -- отметил автор.

 

 

А вот в Симферополе видно кадры парада байкеров с флагами РФ, а также террористических групировок на Донбассе. Кстати, в центре города почему то не работают веб-камеры.

 

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Также блогер выложил план мероприятий в городе Саки. Здесь, судя по анонсу, акции проходят ежедневно. " И никакую корону мы не боимся!", - саркастично добавляет блогер.

 

 

Напомним, 11 марта в Совете украинской нацбезопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Крым, Годовщина, Оккупация, анексия.
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