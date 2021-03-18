"Семь лет дурдома": как в Крыму отмечают годовщину оккупации Россией (фото, видео)

В оккупированном Крыму несмотря на коронавирус, приняли решение отметить 7-ю годовщину аннексии полуострова российскими войсками. В сети продемонстрировали кадры с "празднования дня референдума".

Фото и видео событий в различных городах Крыма опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday & Крым.UA.

В Севастополе "атмосфера счастья" показана в виде установленной сцены, На огромной площади в это время присутствует не более двух десятков человек. "Севастополь ликующий. Кстати, сегодня выходной официальный. Чтоб ликовали по полной", - добавляет автор.

Севстополь ликующий

Сейчас

Кстати,сегодня выходной оф.

Шоб ликовали по полной pic.twitter.com/ZX839nHeKt — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

А вот в Керчи "торжественный" митинг вероятно уже прошел, о чем свидетельствует гора, брошенных в кучу на земле, флагов сине-бело-красной раскраски. "Керчь великолепно отражает атмосферу "праздника" 7 лет дома-семь лет дурдома", -- отметил автор.

Керчь великолепно отражает атмосферу"праздника" 7 лет дома-семь лет дурдома. pic.twitter.com/azLPfF3oSX — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

Керч вітає з родною гаванью.

Гарно і честно зато) pic.twitter.com/ZPuJL2aGoN — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

А вот в Симферополе видно кадры парада байкеров с флагами РФ, а также террористических групировок на Донбассе. Кстати, в центре города почему то не работают веб-камеры.

Симферополь

Не стоит сегодня из дома выходить.

Вебки не работают,кстати,в центе

Шоб я не всеврала,что ни один крымчанен добровольно не явился на сие празднование. pic.twitter.com/6bPMk1hu92 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

Также блогер выложил план мероприятий в городе Саки. Здесь, судя по анонсу, акции проходят ежедневно. " И никакую корону мы не боимся!", - саркастично добавляет блогер.

Саки

и никакую корону мы не боимся! pic.twitter.com/HWdj7exMLQ — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

Вітання з Форосу

Тут повним ходом йде інтеграція у гавань. pic.twitter.com/ppUIsRlfyD — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 18, 2021

Напомним, 11 марта в Совете украинской нацбезопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.