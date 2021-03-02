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Отставим их в покое: Шендерович объяснил, сколько на самом деле "крымнашистов" в России

Отставим их в покое: Шендерович объяснил, сколько на самом деле "крымнашистов" в России
06:37 Сегодня Телеграф Виктор Шендерович (фото - dw.com)

Совсем мало россиян на самом деле искренне считают, что украинский Крым принадлежит России, - большинство утверждает это, руководствуясь конкретными мотивами.

Об этом известный российский сатирик и публицист Виктор Шендерович рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

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По словам писателя, есть "настоящие буйные" россияне с имперскими взглядами, которые действительно ощущают Крым российским.

"Давайте отставим их в покое", - предлагает он.

В то же время, уверен Шендерович, есть миллионы людей в РФ, которые "понимают мерзость произошедшего", но называют Крым российским, следуя указаниям, или просто из страха потерять бизнес, свободу.

"Довольно многие люди это понимают, да, борются не многие, но когда и где боролись многие?", - спрашивает сатирик.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы запустили в Крым огромный флаг Украины с пожеланиями для живущих на оккупированной территории.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Россия, Крым, Виктор Шендерович.
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