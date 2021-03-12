Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию

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08:44 Сегодня Телеграф

11 марта в Совете украинской нацбезопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, также добавив, то над проектом работали множество организаций и экспертов.

По его словам данный проект первый по значительности среди всех со дня оккупации Крыма, в котором изложен четкий план деоккупации полуострова.

При этом, детали самой стратегии пока не озвучивались.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал проект деоккупации, в обсуждении которого принимал участие.

По его словам, целью стратегии является создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции Крыма, а также нейтрализация угроз для нац- и международной безопасности и гарантирование прав и свобод граждан.

Чубаров также подчеркнул, что сама программа рассчитана на срок в 5 лет, и ее планируют обязательно реализовать.

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал о причинах, почему встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным может стать "ловушкой" для Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Крым, СНБО, Алексей Данилов.
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