"Путин не против возобновить дружеские отношения": эксперт объяснил, почему встреча Зеленского с лидером РФ станет ловушкой для Украины

Встреча президента Украины Владимир Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может стать огромной ловушкой для Украины. Такое мнение высказал "Телеграфу" руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа, основатель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов, комментируя заявление президента Украины о готовности вести переговоры с членами Нормандской четверки в формате один на один.

"Говорить Владимир Зеленский может многое. Как показывает практика, действующая власть не сильно заботится о том, чтобы слова не расходились с делом. Поэтому, и в данном случае к разговорам о других форматах следует подходить осторожно, – считает аналитик. – Что касается встреч с тремя лидерами Нормандской четверки в одиночку, то, конечно, это реалистично. При этом встречи с лидерами Германии и Франции для нас не является проблемой, они даже желательны. Но вопрос в том, будут ли они эффективны в смысле деоккупации Донбасса и Крыма? Нет, потому что без России это будут только разговоры. А вот встреча с Путиным – это другое дело. Если она состоится, то почти наверняка тоже ничего не принесет Зеленскому в практическом смысле. Но станет огромной ловушкой для него и Украины. Так как произойдет только в том случае, если Зеленский согласится на сценарий Путина. Потому что президент РФ на сценарий Зеленского не согласится".

По словам Сергея Стуканова, если Зеленский будет обращаться к Путину касательно персональной встречи, то обе стороны будут четко согласовывать ее повестку дня.

"Если Зеленский будет настаивать на обсуждении Крыма, то встреча просто не произойдет, – подчеркивает эксперт. – Если же согласится оставить Крым за скобками, то Путин может согласиться. Дело в том, что президент России вовсе не против возобновить "нормальные дружеские" отношения с Украиной, вынеся Крым за скобки. Мол, "забудьте о Крыме – и мы снова друзья". Встреча подобного рода была бы политической победой Путина и политическим поражением Украины".

При этом, акцентирует Сергей Стуканов, такая встреча не дала бы абсолютно ничего для деоккупации Донбасса.

"Путин не желает его отдавать Украине на украинских условиях и не будет делать этого. Да, он мог бы согласиться ради демонстрации якобы эффективности переговоров на какие-то символические вещи вроде обмена пленными. Но, в общем, он бы оставался на тех же принципах, которые Россия демонстрирует с 2014 года: "хотите мира – говорите непосредственно с представителями ОРДЛО". И вероятно, что условием встречи с Зеленским как раз и была бы договоренность о начале подобных переговоров в определенных формах – вроде Консультативного совета, который почти создали в марте 2020 году в рамках Трехсторонней контактной группы", – предполагает эксперт.

По его мнению, Зеленскому давно пора избавиться от иллюзий относительно договороспособности Путина. И не вводить украинцев в заблуждение напрасными надеждами прийти с ним к чему-либо один на один.

"Если же у президента Украины давно таких иллюзий нет, а громкие заявления делаются лишь для того, чтобы держать электорат "на крючке", то это просто безответственная и циничная политика", – резюмирует Сергей Стуканов.

О том, чем опасна встреча Зеленского с Путиным, "Телеграфу" также рассказала руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.