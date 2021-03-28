Из Крыма собрались выселить более 500 тысяч россиян: что об этом известно

Россияне, которые незаконно прибыли на территорию Крыма, после возвращения полуострова будут должны покинуть страну.

Такое мнение 7 марта в программе "Неофициальный разговор" озвучил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в стратегии по деоккупации Крыма главной мыслью было то, что украинцы, проживающие на полуострове являются заложниками оккупантов и после возврата территорий Украине гражданам, которые не нарушали украинские законы, ничего не грозит.

В то же время приезжие из РФ, которые незаконно въехали (минуя официальную украинскую границу), должны будут покинуть полуостров.

Для примера Резников привел попытку Кремля ассимиляции крымского населения, для этого прибыли 500 тысяч россиян, размывая таким образом этническое население.

Стоит напомнить, что именно из-за искусственных демографических изменений в Крыму возникла проблема с водой.