В Крыму строят целые районы для российских силовиков: можно ли остановить колонизацию полуострова

С 2014 года во временно оккупированный Крым незаконно переехали 205 559 россиян, из них 117 114 - в Крым и 88 445 - в Севастополь. Об этом сообщили в подконтрольном оккупационной власти так называемом "Управлении федеральной службы государственной статистики в Крыму и Севастополе". Насколько это реалистичные данные? Есть ли шанс остановить колонизацию Крыма россиянами? Какие меры следует предпринять, чтобы Крым стал невыносимой ношей для РФ? Своим мнением с «Телеграфом» поделился заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

«Думаю, цифры могут быть больше. В Крыму сейчас только военных и ФСБшников – десятки тысяч, - отмечает Айдер Муждабаев. - Конкретных данных о том, сколько на полуострове сейчас россиян, наверное, нет ни у кого… Но по рассказам крымских татар, которые там живут, как грибы сейчас растут микрорайоны - для ФСБ, военных, прокурорских».

Журналист уверен, что Крым не может выдержать такую круглогодичную нагрузку, не будучи подпитанным водой с материковой Украины.

«Это было ясно изначально, - подчеркивает Айдер Муждабаев. - Но Путин об этом в 2014 году не думал. Его цель была – схватить и унести. Факт же в том, что на такую техногенную и человеческую нагрузку Крым не рассчитан. Это как влезть вдесятером в шлюпку, рассчитанную на троих. Последствия предсказуемы».

По мнению журналиста, заставить оккупантов убраться можно тогда, когда мировое сообщество будет выполнять в полной мере уже введенные санкции.

«Чтобы арестовывались суда, которые заходят в крымские порты, самолеты, которые прилетают на полуостров, - поясняет Айдер Муждабаев. - Чтобы любое сотрудничество с оккупированным Крымом становилось невыносимо тяжким бременем как для российских структур, так и для иностранных, которые периодически лезут туда, пытаясь обойти запреты и подзаработать. К сожалению, соответствующие карающие меры применяются крайне редко. Надеюсь, с приходом новой власти в США, санкционная политика против России будет более последовательная. И куда более чувствительная для Кремля».

Ранее Айдер Муждабаев заявил, что Россия - это страна, которая ничего не производит, кроме понтов и ядов.

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым (1993-1997) Андрей Сенченко раскрыл секрет возвращения Крыма и Донбасса.