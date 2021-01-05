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Запад учит нас жить, но воюют не они, а мы: Сенченко раскрыл секрет возвращения Крыма и Донбасса

Запад учит нас жить, но воюют не они, а мы: Сенченко раскрыл секрет возвращения Крыма и Донбасса
11:47 Сегодня Телеграф Фото: mil.gov.ua

Украина должна быть более инициативной в вопросах возвращения Крыма и Донбасса, чтобы в Кремле засыпали и просыпались в холодном поту. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым (1993-1997), глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Украине пора перехватывать инициативу. С 2014 года, с начала российской агрессии, нам дают советы все, кому не лень. Однако при этом за последствия никто отвечать не готов. Все последствия расхлебывает украинский народ, - подчеркивает Андрей Сенченко. - В «Минске» нам пытается диктовать кремлевская свора. В нормандском формате уважаемые государства-партнеры (я о Германии и Франции) тоже учат нас жить. А ведь воюют не они, а мы. Причем не только за себя. Мы на переднем крае геополитического разлома между путинской Россией и цивилизованным миром, а наши западные партнеры – за спиной у украинских солдат. МВФ тоже пытается диктовать и зачастую делает это невпопад. А ведь у нас хватает наработок и на тему войны и мира, и на тему экономики, и на тему различных важных преобразований. Чего не хватает – так это тех, с помощью кого это всё стало бы частью государственной политики».

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По словам эксперта, обсуждая содержательные вопросы с представителями сегодняшней власти, он постоянно слышит стандартный ответ: «Вы предлагаете правильные вещи, но у нас нет менеджмента такого уровня, который мог бы модерировать подобные процессы».

Андрей Сенченко резюмирует: «Очевидно, если брать на службу идиотов, которые приводят за собой еще больших идиотов, модерировать процессы качественных изменений в стране некому. Так что главная проблема – кадровая политика власти».

Шансы у Украины, у Зеленского, чтобы переломить ситуацию, есть, уверен эксперт. Однако для этого необходимо, чтобы каждый день начинался по-настоящему хорошими новостями, подкрепленными реальными позитивными изменениями.

«Нам всем нужна огромная порция социального оптимизма, а не изворотливые объяснения очередных скандалов и провалов. Власть надо формировать не из задорных лгунов, способных продавать фейки, а из менеджеров-стратегов, способных собирать работоспособные команды и добиваться практических результатов. Это в равной степени касается и мирного развития страны, и борьбы с агрессором, - подчеркивает Андрей Сенченко. - В Кремле должны засыпать и просыпаться в холодном поту с мыслями о том, что еще выкинет Украина, на что придется искать ответ… На сегодня мы не обладаем инициативой. Не навязываем свою логику государству-агрессору. Не выстраиваем удобные нам кейсы в вопросе деоккупации и реинтеграции наших территорий, не генерируем стратегий, не реализуем важные практики. А без этого победы не видать. Позитивные примеры в работе МИДа и Минреинтеграции лишь в очередной раз подчеркивают всеобщую серую безысходность сегодняшних будней».

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко озвучил "Телеграфу" свое мнение относительно деоккупации Донбасса и Крыма.

Автор: Андрей Питонов

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Крым, Донбасс, Андрей Сенченко.

Автор:

Телеграф
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