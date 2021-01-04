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Сперва Донбасс: генерал рассказал, как Украине решить проблему Крыма

Сперва Донбасс: генерал рассказал, как Украине решить проблему Крыма
09:15 Сегодня Телеграф

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал нашему изданию мнение о действиях украинской власти в ракурсе деоккупации Крыма. 

«О Крыме не забывают, хоть Россия и всячески пытается увести эту тему с международной повестки дня. В декабре, к примеру, участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. 63 страны, которые поддержали резолюцию, призвали РФ "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории". Также в декабре стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму», - отмечает генерал.

Он также напоминает, что украинские власти в 2020 году создали такую важную площадку как "Крымская платформа" – и активно привлекают к ней другие страны.

«И это правильно, - уверен Игорь Романенко. – Необходимо собирать союзников, делать новые ходы. Не только напоминать, что Россия – агрессор, но и давить на нее с помощью наших зарубежных партнеров, международных судов. Только так можно выдавить оккупантов с нашей земли».

По мнению генерала, для демилитаризации Крыма понадобятся стратегические шаги. Возможно, придется вести речь о том, чтобы эта территория какое-то время находилась под юрисдикцией международной администрации. Но это – долгий путь, предупреждает Игорь Романенко.

«Пока же Украине следует оздоровить свою экономику. Продемонстрировать ее мощный рост. Искать пути разрешения конфликта на Донбассе. Потому что его придется решать первым. И нам нужно сосредоточить усилия на данном – главном сейчас – направлении По всему фронту воевать бесперспективно. Это следует понять и быть реалистами. До освобождения Крым дело еще дойдет. Пока нужно решить (в выгодном для себя ракурсе) проблему Донбасса.

Ранее «Телеграф» рассказывал, почему решение суда в Гааге по Крыму и Донбассу будет крайне болезненным для Путина.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Крым, Донбасс, Генералы, Игорь Романенко, Крымская платформа.

Автор:

Телеграф
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