Новый план Зеленского по возвращению Крыма сработает лишь при одном условии

Формат "Крымская платформа", который президент Украины Владимир Зеленский предложил для деоккупации полуострова, сработает лишь при условии участия в нем страны-агрессора, России.
Об этом лидер крымскотатарского национального движения, нардеп Мустафа Джемилев рассказал в интервью "Телеграфу".
Во время встречи президента Зеленского с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом была выражена поддержка украинскому народу и готовность продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над Донецкой и Луганской областями.
Джемилев считает сообщения, поступающие о Крымской платформе, обнадеживающими.
"Насколько активно и эффективно все это будет - пока судить трудно. Насколько известно, соответствующий саммит запланирован на февраль 2021 года. Но то, что тема Крыма будет обсуждаться во многих странах - положительный момент. Надеемся, что будут и результаты", – говорит Мустафа Джемилев.
Он согласен с мнением, что подобная платформа без участия РФ не очень продуктивна.
«Но эффект может быть в следующем: к примеру, на саммите примут определенные решения, а РФ не будет их выполнять. И тогда можно говорить о дополнительных санкциях, что будет способствовать приближению деоккупации», – поясняет Джемилев.
Больше о перспективах деоккупации украинской территории читайте в статье издания "Телеграф": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.