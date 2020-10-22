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Новый план Зеленского по возвращению Крыма сработает лишь при одном условии

Новый план Зеленского по возвращению Крыма сработает лишь при одном условии
12:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Украина уже предметно обсудила инициативу о "Крымской платформе" с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Крымская платформа создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности.

Формат "Крымская платформа", который президент Украины Владимир Зеленский предложил для деоккупации полуострова, сработает лишь при условии участия в нем страны-агрессора, России.

Об этом лидер крымскотатарского национального движения, нардеп Мустафа Джемилев рассказал в интервью "Телеграфу".

Во время встречи президента Зеленского с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом была выражена поддержка украинскому народу и готовность продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над Донецкой и Луганской областями.

Джемилев считает сообщения, поступающие о Крымской платформе, обнадеживающими.

"Насколько активно и эффективно все это будет - пока судить трудно. Насколько известно, соответствующий саммит запланирован на февраль 2021 года. Но то, что тема Крыма будет обсуждаться во многих странах - положительный момент. Надеемся, что будут и результаты", – говорит Мустафа Джемилев.

Он согласен с мнением, что подобная платформа без участия РФ не очень продуктивна.

«Но эффект может быть в следующем: к примеру, на саммите примут определенные решения, а РФ не будет их выполнять. И тогда можно говорить о дополнительных санкциях, что будет способствовать приближению деоккупации», – поясняет Джемилев.

Больше о перспективах деоккупации украинской территории читайте в статье издания "Телеграф": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.

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Все по теме:

Турция, Россия, Крым, Реджеп Тайип Эрдоган, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, Деокупация, Крымская платформа.

Автор:

Телеграф
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