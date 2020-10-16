Зеленский достиг важных соглашений с бывшим соратником Путина

Украина обсудила с Турцией план по стратегическому партнерству.

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Главы государств договорились о продолжении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и также поддержки в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

Турецкая сторона выразила готовность продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областе.

Глава Турции отметил важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО.

Тайип Эрдоган также подчеркнул необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стоит напомнить, что ранее глава Турции называл президента РФ Владимира Путина дорогим другом.

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