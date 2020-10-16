Зеленский озвучил все вопросы для "опроса" 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три финальных вопроса, которые поставят гражданам в ходе всеукраинского опроса 25 октября.

Президент Владимир Зеленский озвучил оставшиеся три из пяти вопросов, которые Офис президента намерен включить в опрос, запланированный во время местных выборов в воскресенье 25 октября. Об этом глава государства заявил в видеообращении на своей официальной странице в Facebook в пятницу 16 октября.

"Телеграф" представляет все вопросы, которые будут представлены на всеукраинском опросe:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Стоит сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Нужно легализовать медицинский каннабис для обезболивания тяжелобольных?

Поддерживаешь ли ты право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее в Офисе президента объяснили не будет иметь прямых юридических последствий.

Напомним, ранее известный политтехнолог заявил, что из-за этого "опроса" нынешнего президента могут обвинить в злоупотреблении своим положением, а также Зеленскому может грозить сразу четыре статьи Уголовного Кодекса.

Кроме этого, президента обвинили в манипулировании общественным мнением.