Отдает Уголовным кодексом: политтехнолог оценил маневр Зеленского с "референдумом"

Украинского лидера могут обвинить в госизмене, злоупотреблении положением, шпионаже и посягательстве на территориальную целостность.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.

Об этом он высказался 15 октября на своей странице в Фейсбук.

Политический эксперт заметил, что Зеленский потерпел неудачу с первым предложением ввести пожизненное заключение в Украины, и потому решил изменить стратегию, предложив введение СЭЗ на оккупированной территории Донбасса.

"Это куча инвестиций под государственные гарантии (то есть, гарантии каждого украинца, кто не стал террористом и коллаборантом, не позволил оккупировать свой регион), это бюджетная дыра, через которую в первую очередь будут финансироваться собственно две области", - написал он.

Голобуцкий отметил, что создание СЭЗ является прямым путем к "особому статусу" оккупированных территорий, но без вывоза оккупантов, тотальных посадок, а также без восстановления контроля на границе. Это, по его мнению, является прямой угрозой территориальной целостности Украины.

"А если этот клинический "симптом №2" от шестого президента наложить на уже очень близкое будущее - когда после 25 октября Кремль возьмет под контроль через ОПЗЖ местные власти в наиболее уязвимых регионах - то сам факт вопроса начинает сильно отдавать Уголовным кодексом, ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - ред. ), 111 (Государственная измена, - ред.), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, - ред.), 114 (Шпионаж, - ред)", - отметил он.

"А закон об импичменте, которым так хвастались слуги, у нас все равно декоративный и к употреблению не пригоден", - подытожил Голобуцкий.

Как известно, во время местных выборов украинцам предложат ответить на пять вопросов, среди которых, в том числе, и о создании СЭЗ.

В команде Зеленского говорят, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий, однако бывший замглавы МинВОТ Георгий Тука допустил, что полученные ответы будут использованы "Слугами народа" для легитимизации своих решений.