Донбасс, каннабис, чистка Рады: всплыли последние вопросы Зеленского на "референдум"

Украинцы во время местных выборов помимо бюллетеня получат еще один список, в котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Журналист Сергей Лещенко ссылаясь на источники в Офисе президента озвучил пять вопросов, которые будут заданы украинцам во время местных выборов, запланированных на 25 октября.

Согласно его данным, вопросы выглядят следующим образом:

1) Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2) Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3) Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4) Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

5) Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Ранее нардеп Василий Мокан заявил, что опрос в день выборов будет проводиться с помощью анкет, похожих на бюллетень.

Согласно заявлениям Зеленского, этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий, однако бывший замглавы МинВОТ Георгий Тука допустил, что полученные ответы будут использованы "Слугами народа" для легитимизации своих решений.