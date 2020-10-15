Выдадут похожую на бюллетень анкету: стало известно, как будет выглядеть опрос от Зеленского

Народный депутат от Слуги народа Василий Мокан заявил, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день выборов будет проводиться с помощью анкет, похожих на бюллетень.

«В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе с пятью вопросами. Будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов «да/нет», — рассказал нардеп в эфире Громадського радіо.

По словам Мокана, волонтеры будут проводить опросы за пределами избирательных участков, участие в нем будет добровольным. Ориентировочно на всю Украину выпустят около 5 млн опросников.

Нардеп добавил, что Слуга народа, как субъект избирательного процесса, не вмешивается в проведение этого опроса.

«Его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономный опрос вне участков», — сказал Мокан.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал на день выборов 25 октября проведение всеукраинского опроса избирателей.

В видеообращении он заинтриговал «пятью важными вопросами», которые пообещал раскрыть в ближайшее время.

На данный момент Зеленский озвучил два вопроса:

Инициированный Зеленским общенациональный опрос не является референдумом и не будет иметь прямых юридических последствий.