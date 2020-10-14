Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)

Накануне местных выборов 25 октября Президент Украины анонсировал проведение всеукраинского опроса. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов.
Об этом сообщается в видео на Фейсбуке Владимира Зеленского.
В своем обращении президент задал вопрос к украинцам: "нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?".
Видео обращения президента:
Реакция соцсетей
Редактор Liga.net Юрий Смирнов назвал идею с опросом провальной.
Народный депутат Руслан Благой также остался недоволен анонсом нового опроса.
В своем Фейсбуке Кристина Зеленюк - работница ТСН также негативно отозвалась о такой идее.
Политический обозреватель Павел Нус также не в восторге от нового всеукраинского опроса, который предложил Зеленский.
Напомним, что 13 октября Зеленский ошарашил украинцев заявлением об опросе, который пройдет параллельно с местными выборами в Украине 25 октября, - в рамках него гражданам предложат ответить на пять вопросов.
Ранее политолог Анатолий Октисюк называл "Телеграфу" три блока вопроса, которые предположительно готовят у Зеленского к "референдуму" 25 октября.
А главред издания "Телеграф" Ярослав Жаренов очертил причины грядущего опроса в своей статье: "Пробник референдума" от Зе-команды: пять ключевых "зачем" и "почему".