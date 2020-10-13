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«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе

«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Офис президента
Президент Украины Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.

В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Гражданам предложат ответить на 5 вопросов.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также объяснил важность этого опроса фразой "будет так, как решишь ты". В то же время он подчеркнул, что сами вопросы станут известны позже.

Впрочем, украинцы в соцсетях взволновались таким решением Зеленского.

Так, Александр Данилюк назвал "игры в народовластие - злодеянием в условиях гибридной войны".

Еще один эксперт Евгений Магда отметил поспешность такого решения за 12 дней до дня выборов.

Сергей Сидоренко называет это действия президента "псевдореферендумом". И указал на опасные последствия такого шага.

Известный журналист Роман Шрайк указал на абсурдность ситуации.

На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.

Напомним, Зеленский в новом видеообращении объявил всенародный опрос 25 октября.

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Выборы, Референдум, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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