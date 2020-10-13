Зеленский в новом видеообращении объявил всенародный опрос 25 октября

Накануне местных выборов Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов.

"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты? Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты ", - заявил Президент.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм" как народовластие на законодательном уровне.

На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.