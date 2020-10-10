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Местные выборы 2020: украинцам объяснили нюансы заполнения бюллетеня

Местные выборы 2020: украинцам объяснили нюансы заполнения бюллетеня
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
25 октября в Украине пройдут местные выборы, в связи с этим ЦИК подготовила краткое видео, в котором объясняется порядок заполнения бюллетеня.

"Это Разъяснение разработано с целью обеспечения реализации равных избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса, одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам", - сообщается на сайте ЦИК

В видео объясняется последовательность заполнения избирательного бюллетеня. 

В частности, Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" (+) или "галочки" (✓), или другой, удостоверяющей волеизъявление избирателя. 

Также объясняется правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал. Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Ранее "Телеграф" подготовил материал о том, как коронавирус повлияет на проведение местных выборов

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Выборы, ЦИК.

Автор:

Телеграф
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