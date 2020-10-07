Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября

Через три недели в Украине пройдут местные выборы. Несмотря на ухудшающуюся с каждым днем эпидемиологическую обстановку, партии и кандидаты ведут активную агитацию, ездят по стране и встречаются с избирателями.

Согласно официальной статистике, за сутки в Украине выявляют 4-4,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Учитывая тот факт, что результаты ПЦР-тестов часто можно получить на 7-10 день после его сдачи, а сами тесты могут не показать положительный результат при всей обширной симптоматике, верить официальным цифрам не приходится.

Давайте коротко рассмотрим ситуацию вокруг COVID-19:

1) Украинцы массово забили на соблюдение карантинных норм. Маски в транспорте, магазинах и других общественных местах в лучшем случае можно увидеть на подбородке. Ни о какой коллективной ответственности и безопасности речь не идет. И, вероятно, понимание не наступит, если в близком окружении каждого не заболеет/умрет хотя бы один человек.

В разгар пандемии Оля Полякова дала концерт в Харькове. Зрители толпились без каких-либо средств защиты

2) Медики тоже люди. Судя по рассказам тех, кто уже столкнулся с короной, в частных клиниках ситуация ничем не лучше, чем в государственных. При том, что далеко не все частные клиники в принципе готовы браться за лечение больных ковидом. Врачи и медсестры в государственных больницах, как оказалось, тоже болеют! И тоже умирают! А даже когда не болеют, а лечат и спасают жизни, они возвращаются домой, где становятся объектом травли со стороны соседей. Да, именно тех соседей, которые без маски гуляют по супермаркерам или устраивают массовые гуляния в кафе и ресторанах. Часто это одни и те же люди. Надолго ли хватит наших врачей? Вопрос риторический.

3) Медицинская система на пределе. Да, руководство Минздрава рапортует о свободных койках для больных коронавирусом, но в реальности таких мест практически нет, больных отправляют лечиться в домашних условиях и ставить себе капельницы самостоятельно. Министр Степанов уверяет, что лечение больных коронавирусом происходит за средства бюджета, а на деле закупленные больницей лекарства не приобрев за полгода из этих средств ни одного (!) аппарата ИВЛ.

4) Еще несколько месяцев назад главный санврач Ляшко одобрительно улыбался, когда президент Зеленский во время карантина распивал кофе в одном из кафе Ивано-Франковска, демонстрируя украинцам "отличный пример" соблюдения этих самых карантинных норм. К слову, а куда пропал сам Ляшко? В начале карантина он выглядывал буквально из каждого утюга, но как только счет заболевших пошел на тысячи, он практически исчез, вместе с амбициями стать мэром Киева.

Приоритет власти на ближайший месяц - выборы и только выборы. "Коронавирус надоел, а вот выборы все-таки по рассписанию, надо работать", - сказал автору этих строк один из видных представителей партии "Слуга народа".

Действительно, 25 октября - очередная отправная точка для Украины. Только едва ли это будет "путь в светлое будущее". И вот почему.

- Обрушившийся рейтинг президента и его партии выльется в оглушительный результат на выборах. Монобольшинство будет и дальше расползаться, ввязываясь в очередные скандалы и тратя время на разбирательства, вместо принятия законов и проведения реформ. Не исключаю, что под давлением общественности и политических конкурентов президенту придется идти на новые парламентские выборы (чего в окружении главы государства очень не хотят, понимая, что повторить успех 2019 года точно не получится). Смею также предположить, что для избежания выборов в Верховную Раду, Зеленский попробует отделаться малой кровью и до весны 2021 года отправит в отставку Кабмин Шмыгаля, обвинив его в провале всего возможного и невозможного. Вслед за правительством может полететь голова Андрея Ермака, но пока этот вариант считаю маловероятным.

- На местах ситуация еще интереснее. Не секрет, что в регионах на выборы идут так называемые "местные князьки" - бизнесмены, бандиты, "решалова". Они надеятся в очередной раз купить за гречку свое кресно и еще несколько лет не переживать, а спокойно "пилить" бюджет/земли и прочее. Удивительно, но коронавирус для многих из них может стать страховочным вариантом. Некоторые политтехнологи на полном серьезе подсказали как минимум нескольким крупным клиентам нехитрую схему: в день выборов, если "правильно" подсчитать голоса не получится, то у членов и глав избирательных комиссий внезапно будут обнаруживать симптомы COVID-19. Это затруднит подсчет голосов и передачу результатов, проще говоря - на участках и в комиссиях будет полный хаос и бардак. И в этом хаосе нужным людям "помогут" посчитать голоса "как надо". Будет ли такой сценарий реализован - увидим 25 октября. Пока несколько источников подтвердили мне, что такую схему действительно продают кандидатам как минимум в нескольких областях.

- Экономически страна находится в ожидании очередного крутого пике. Доллар понемногу ползет вверх и, по прогнозам некоторых экспертов, уже в ноябре может устремиться к отметке в 30 гривен. Отношения с западными партнерами не сулят нам ни крупных кредитов, ни весомой поддержки от международных финансовых институций.

Спасательным кругом для Зеленского во всей этой ситуации является телевизор. И собственники телеканалов проявляют лояльность к президенту, однако не бесплатно. И платит за такую снисходительность олигархов каждый украинец.

По последним данным, на выборах президента в конце сентября Зеленский смог бы набрать 30%, а "Слуга народ" - чуть более 20%.

Автор: Ярослав Жаренов, главный редактрор издания "Телеграф"