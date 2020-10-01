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Зеленский и "Слуга народа" продолжают терять рейтинг перед выборами: свежие данные соцопросов

Зеленский и "Слуга народа" продолжают терять рейтинг перед выборами: свежие данные соцопросов
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Последние данные социального опроса от "Социса" гласят, что у правящей партии украинского парламента стремительно падают рейтинги.

Украинцы все больше и больше теряют доверие к партии главы украинского государства и самому Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается в данных соцопроса от "Социса", которым поделился украинский блогер Роман Шрайк.

Шрайк отметил большое сходство между данными "Социса" с опросом КМИС десятидневной давности, что очень его удивило.

Выборы президента:

  • Зеленский - 30

  • Порошенко - 19

  • Бойко - 14

  • Смешко - 9

  • Тимошенко - 7

  • Шарий - 4

  • Ляшко - 3

"Тут снова есть заметный разрыв между Порошенко и Бойко. А вот у Ляшко 6%, которые показал КМИС, нету. Зато Смешко обогнал Тимошенко. Правда, у КМИС "выстреливал" Гриценко, которого тут нет", - пишет Шрайк.

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Выборы парламента:

  • Слуги - 23

  • ЕС - 18

  • ОПЗЖ - 14

  • Батькивщина - 8

  • Сила и честь - 4,5

  • Свобода - 3,6

  • За майбутне - 3,5

  • Голос - 3,3

  • Партия Шария - 3,3

"Здесь в проходной части снова все очень похоже на КМИС. Из претендентов обращает на себя внимание рост "За майбутне", - рассказал он.

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Шрайк подытожил, что разрыв между "Слугами" и оппозицией сокращается, возможно растет запрос на "сильную руку", а вливаемое в рекламу бабло начинает приносить плоды.

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Соцопрос, Владимир Зеленский, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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