Зеленский и "Слуга народа" продолжают терять рейтинг перед выборами: свежие данные соцопросов

Последние данные социального опроса от "Социса" гласят, что у правящей партии украинского парламента стремительно падают рейтинги.

Украинцы все больше и больше теряют доверие к партии главы украинского государства и самому Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается в данных соцопроса от "Социса", которым поделился украинский блогер Роман Шрайк.

Шрайк отметил большое сходство между данными "Социса" с опросом КМИС десятидневной давности, что очень его удивило.

Выборы президента:

Зеленский - 30

Порошенко - 19

Бойко - 14

Смешко - 9

Тимошенко - 7

Шарий - 4

Ляшко - 3

"Тут снова есть заметный разрыв между Порошенко и Бойко. А вот у Ляшко 6%, которые показал КМИС, нету. Зато Смешко обогнал Тимошенко. Правда, у КМИС "выстреливал" Гриценко, которого тут нет", - пишет Шрайк.

Выборы парламента:

Слуги - 23

ЕС - 18

ОПЗЖ - 14

Батькивщина - 8

Сила и честь - 4,5

Свобода - 3,6

За майбутне - 3,5

Голос - 3,3

Партия Шария - 3,3

"Здесь в проходной части снова все очень похоже на КМИС. Из претендентов обращает на себя внимание рост "За майбутне", - рассказал он.

Шрайк подытожил, что разрыв между "Слугами" и оппозицией сокращается, возможно растет запрос на "сильную руку", а вливаемое в рекламу бабло начинает приносить плоды.