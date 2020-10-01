Зеленский и "Слуга народа" продолжают терять рейтинг перед выборами: свежие данные соцопросов

Украинцы все больше и больше теряют доверие к партии главы украинского государства и самому Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщается в данных соцопроса от "Социса", которым поделился украинский блогер Роман Шрайк.
Шрайк отметил большое сходство между данными "Социса" с опросом КМИС десятидневной давности, что очень его удивило.
Выборы президента:
Зеленский - 30
Порошенко - 19
Бойко - 14
Смешко - 9
Тимошенко - 7
Шарий - 4
Ляшко - 3
"Тут снова есть заметный разрыв между Порошенко и Бойко. А вот у Ляшко 6%, которые показал КМИС, нету. Зато Смешко обогнал Тимошенко. Правда, у КМИС "выстреливал" Гриценко, которого тут нет", - пишет Шрайк.
Выборы парламента:
ЕС - 18
ОПЗЖ - 14
Батькивщина - 8
Сила и честь - 4,5
Свобода - 3,6
За майбутне - 3,5
Голос - 3,3
Партия Шария - 3,3
"Здесь в проходной части снова все очень похоже на КМИС. Из претендентов обращает на себя внимание рост "За майбутне", - рассказал он.
Шрайк подытожил, что разрыв между "Слугами" и оппозицией сокращается, возможно растет запрос на "сильную руку", а вливаемое в рекламу бабло начинает приносить плоды.