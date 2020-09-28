Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине

Президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" теряет рейтинг на юге и востоке Украины, что отразится на результатах местных выборов, которые пройдут в октябре.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" руководитель группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Наблюдается переход определенной части избирателей от "Слуги народа" к "ОПЗЖ", что грозит реваншем", - говорит Карин.

Юрий Карин, фото: facebook

Эксперт считает приход к власти пророссийских сил является лучшим сценарием для Кремля. Такой сценарий и разыгрывает Москва, что очень напоминает ситуацию в Беларуси.

"Такие решения приведут к серьезным протестным движениям внутри страны, но и это вписывается в сценарий по возвращению Украины под влияние РФ. По примеру разыгранной кремлевской карты в той же Беларуси", - предположил эксперт.

Что касается падения рейтинга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", то по мнению эксперта именно РФ играет в этом немаловажную роль.

Об этом красноречиво свидетельствует заявление главы МИД РФ, что при нынешнем главе государства Украины Россия не надеется на мир.

Полный текст интервью Юрия Карина читайте здесь.