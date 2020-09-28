Ненавязчивая агитация: Зеленский проверял новую дорогу в компании актера из "Квартала"- кандидата в мэры Тернополя

Во время рабочей поездки в Тернопольскую область Зеленский появился с комиком Виктором Гевко, который идет на местные выборы.

Президент Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Тернопольской области. Во время инспекции строительства новых дорог в регионе его сопровождал известный комик и актер из "Квартала" Виктор Гевко.

Этот известный шоумен из Тернополя, звезда сериала "Однажды под Полтавой" (ситком студии "Квартал-95") баллотируется в мэры Тернополя.

На данный момент он не имеет никакого отношения к действующей власти и не занимает политической должности в городе или области.

На видео (45-46 с) видно, что кандидат в мэрыТернополя стоит рядом с президентом

Как сообщалось, партия "Слуга народу" представила своих кандидатов в мэры городов на предстоящих местных выборах. В Тернополе кандидатом на пост мэра высунули Виктора Гевко.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.