Скачать
Суббота, 05.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире уже более 26,5 млн зараженных коронавирусом
Пандемия: в мире уже более 26,5 млн зараженных коронавирусом
Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит город (Фото)

Местные выборы-2020: в Украине стартует избирательная кампания

Местные выборы-2020: в Украине стартует избирательная кампания
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

Рассказываем об особенностях этой предвыборной кампании и изменениях, с которыми стоит ознакомиться каждому избирателю.

Особенности местных выборов

Накануне старта избирательной компании в Центральной избирательной комиссии рассказали об основных особенностях очередных местных выборов.

Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

Перечень основных особенностей:

  • выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
  • параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
  • выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
  • выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.

Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:

  • В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
  • В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.

Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.

Как сообщалось, по состояию на сегодня, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26,5 млн. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Выборы, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека
02 Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией
03 Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
04 Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали
05 Кулеба отправится в Португалию: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Карантин: Швейцария ввела ограничения для туристов из Украины
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь