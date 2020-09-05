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Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава ОС, за прошедшие сутки зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС

“За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей — из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

“Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения ВСУ совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава”, — сообщили в ООС. 

Добавляется, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более 10 гектаров территории, найдено и передано на уничтожение 58 взрывоопасных предметов. 

“Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинам”, — отметили в ООС.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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