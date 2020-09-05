Пандемия: в мире уже более 26,5 млн зараженных коронавирусом

По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 26 521 304, умерло 873 260 человек выздоровели 17 638 249.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 199 998. На втором месте Бразилия - 4 091 801 зарегистрированных случаев COVID-19.
На третьем месте по количеству инфицированных Индия - 3 936 747 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним
4 сентября в Украине зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни, так за минувшие сутки заболели 2 723 человека.
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.
На сегодняшний день вакцины от СОVID-19 еще проходят испытания.