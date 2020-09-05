Пандемия: в мире уже более 26,5 млн зараженных коронавирусом

По состояию на сегодня, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США.