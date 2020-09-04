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Пятница, 04.09.2020
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Пандемия коронавируса: число инфицированных приближается к 27 миллионам

Пандемия коронавируса: число инфицированных приближается к 27 миллионам
08:25 Сегодня Телеграф
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.

По состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 4.09.2020

Сообщается о 873 228 случаев с летальным исходом. Всего  с момента распространения болезни вылечились уже 18 664 396 человек.

На сегодняшний день число активных больных составляет почти 7 миллионов. В критическом и тяжелом состоянии находятся 60 тысяч или 1% от заболевших. 

За минувшие сутки выявили 12 685 новых случаев коронавируса и 700 новых смертей. 

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах.

Статистика коронавируса на 4.09.2020

Больше всего больных в США, Бразилии, Индии и странах Южной Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 25 месте - всего выявили 128 228 случаев.

В списке распростанения болезни Украина на 14 месте, 3 сентября сообщалось еще о 2 430 новых больных.

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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