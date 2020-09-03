Коронавирус в Украине: болезнь подтвердили еще у 2 430 человек

По состоянию на 3 сентября в Украине выявили 2430 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели - свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 2 сентября, был антирекорд: 2 495 новых инфицированных и 51 умерший за сутки, 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа - о 2 141 инфицированом за сутки, 30 августа было 2 096 заболевших, 29 августа - 2 481 инфицированных Covid-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 128 2288 человек, выздоровевших – 59 676, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 710 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 65 842 человек, что на 1 517 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209), областях, а также в Киеве (280).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 807 подозрений на заболевание Covid-19

Как сообщалось,по состоянию на утро 3 сентября во мире зафиксировано более 26 миллионов случаев коронавируса.