Вдова российского актера столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем

Российский актер Николай Караченцов ушел из жизни в 2018 году из-за онкологии. Его жена Людмила Поргина оставила карьеру и до последнего дня ухаживала за благоверным. Недавно женщине исполнилось 76 лет и она сама столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит вдова Караченцова и где сейчас. Людмила Поргина высказалась в поддержку войны против Украины, хотя не брезгует тем, что владеет недвижимостью в "ненавистном" ЕС и часто выезжает за границу.

Что известно о Людмиле Поргиной

Актриса Людмила Поргина родилась в 1948 году в Москве, где окончила Школу-студию МХАТ и до 2010 года работала в театре "Ленком". Также Людмила снималась в фильмах, на съемках ленты "Маленькое ожидание" она и познакомилась со своим третьим мужем Николаем Караченцовым.

Людмила Поргина и Николай Караченцов познакомились на съемках фильма

В 1975 году они с актером поженились и через три года у них родился сын Андрей. В 2005 году Людмила Поргина ушла из театра и приостановила свою карьеру, чтобы ухаживать за мужем, который попал в серьезное ДТП и стал инвалидом.

Людмила в 1978 году родила Караченцову сына

Людмила часто становилась гостьей программ, в которых рассказывала о состоянии здоровья российского актера. А спустя три года после смерти Караченцова решила вернуться на работу в театр.

Людмила Поргина бросила карьеру, чтобы ухаживать за мужем

Да только вернули Поргину не на главные и второстепенные роли, а на массовку. Она резко высказалась о своей роли в одном из спектаклей, об этом написали СМИ и Поргиной предложили уволиться по собственному желанию.

Актриса рассказала, что художественный руководитель "Ленкома" назвал ее другой и сказал, чтобы Людмила больше не приближалась к театру. После этого разговора она три недели лежала дома и думала, что умрет от инсульта.

Людмила Поргина ушла из театра

Но летом 2023 года Поргина заявила, что после ухода из театра чувствует себя "сказочно и волшебно". Вдова Караченцова располагает недвижимостью в Болгарии и часто туда приезжает. Жена актера является путинисткой и в интервью пропагандистам рассказывала, что в Киеве во время Евромайдана "видела американские палатки, кухни и снаряжение", а когда началось полномасштабное вторжение, она поддержала войну, но боялась преследований или попыток лишить ее зарубежной недвижимости.

Людмила Поргина поддерживает войну в Украине

Какие у Людмилы Поргиной были проблемы со здоровьем

В одном из интервью актриса рассказала, что едва не умерла. Ей стало плохо, когда она была на даче. Людмила успела позвонить садовнику и попросила, чтобы тот вызвал "скорую". Врачи приехали быстро и спасли артистку, у которой оторвался тромб, но ей понадобился почти год, чтобы встать на ноги.

Людмила Поргина почти год провела в больнице

Вдова Караченцова рассказала, что думала, что умрет, поскольку попала в больницу в предынфарктном состоянии. "Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь! Я 13 лет боролась за жизнь Коли, и год за свою, чтобы выстоять", — заявила Людмила.

Вдова Караченцова едва не умерла

После этого случая Людмила отправилась поправить здоровье в Дубай. Два года назад пропагандистка перенесла операцию, у нее была обнаружена опухоль ободочной кишки.

Как сейчас выглядит Людмила Поргина

Согласно последней информации, жена Караченцова вернулась в Россию, но недавно была госпитализирована из-за проблем с легкими. Людмила жаловалась на высокую температуру, сильный кашель и головокружение. Около недели она провела в одном из пульмонологических отделений московской больницы.

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