"Черная вдова" Седокова не впервые будет хоронить бывшего мужа: 10 лет назад она уже это делала

Первого мужа певицы Валентина Белькевича не стало в 2014 году

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и киевлянка Анна Седокова, экс-муж которой покончил жизнь самоубийством 17 декабря 2024 года, 10 лет назад пережила смерть еще одного бывшего любимого. Тогда певица потеряла отца своего первого ребенка – белорусского футболиста Валентина Белькевича.

Футболист киевского "Динамо" и сборной Беларуси скончался 1 августа 2014 года в возрасте 41 год. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда тромбом. "Телеграф" решил вспомнить, что известно об отношениях Анны Седоковой с Валентом Белькевичем.

Анна Седокова и Валентин Белькевич женились в 2004 году. Футболист на то время был капитаном киевского "Динамо", а певица начала строить сольную карьеру после выхода из группы "ВИА Гра". Свадьба была достаточно скромной, но вызвала интерес в СМИ из-за популярности обоих.

В том же году, 8 декабря 2004 года, у пары родилась дочь Алина. Анна неоднократно признавалась, что рождение ребенка было для нее одним из самых счастливых моментов в жизни.

Брак Анны Седоковой и Валентина Белькевича длился всего два года. В 2006 году пара официально развелась.

После завершения футбольной карьеры Белькевич работал тренером в структуре "Динамо". Однако после завершения контракта с клубом он не получил предложения о продолжении сотрудничества, что, по словам его друга и коллеги Александра Хацкевича, привело к депрессии и злоупотреблению алкоголем. Хацкевич отмечал, что пытался поддержать Белькевича в этот сложный период, но, к сожалению, не смог помочь ему полностью преодолеть трудности.

Смерть Валентина Белькевича

У футболиста оборвался тромб, в результате чего он скончался 1 августа 2014 года. В тот момент они были разведены с Седоковой. Потерю отца своего ребенка певица прокомментировала так: " Это какой-то ужас... Я не верю... Он был гениальный спортсмен, стратег и хороший человек. Он любил свою дочь. Его любили и уважали миллионы. И особенно одна маленькая девочка... Спасибо за Ваши слова поддержки". Спасибо.», — подписала фото исполнительница.

Напомним, что в ночь на 17 декабря бывшего супруга Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба позвонить по телефону певице. В номере баскетболиста обнаружили бутылку водки. После второго трагического случая с экс-супругами Седоковой в России ее уже успели назвать "черной вдовой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анна Седокова прокомментировала самоубийство экслюбимого Яниса Тиммы. Певица рассказала, что в последние годы "жила в аду" и попросила у подписчиков не распространять новости о смерти баскетболиста, ведь об этом не должен ничего знать ее ребенок.