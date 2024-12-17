Веревка, водка и послание любимой: как выглядит место самоубийства экс-мужа Седоковой (фото, видео)

Мужчина покончил с жизнью в 32 года

В Москве покончил жизнь самоубийством латвийский баскетболист и экс-муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма. Вероятно, это произошло из-за эмоционального состояния спортсмена после развода с певицей. Теперь в сети показали последние минуты жизни баскетболиста и место, где он покончил с собой.

На ролике видно, как Янис Тимма со стаканом в руке подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Это произошло 16 декабря около 23:30. Мужчина записывал аудиосообщение и долго заходил в дом.

Около 1 часа тело спортсмена нашел житель дома и вызвал карету скорой медицинской помощи. Тимма покончил с жизнью между первым и вторым этажом дома. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца из-за асфиксии – состояния, когда человек не получает достаточно кислорода для жизнедеятельности.

Фото из российских медиа

Фото из российских медиа

На месте самоубийства баскетболиста нашли телефон с номером Седоковой и просьбу позвонить по телефону. Также там обнаружили веревку и картонный стакан. А в номере, где останавливался мужчина, нашли бутылку водки. Вероятно, он размешал крепкий алкоголь с ягодным соком.

Фото из российских медиа

Незадолго до смерти Тимма оставил под одним из сообщений Седоковой даты "02.07.92 — 16.12.24". Этим он пытался намекнуть на свою смерть. Также в преддверии суицида спортсмен поздравлял певицу с днем рождения.

Отметим, что в октябре 2024 года Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Причиной были частые ссоры супругов. Как пишут медиа, в частности, и потому, что спортсмен некоторое время жил за счет исполнительницы. В начале декабря Седокову и Тимму разлучили. Мужчина сложно переживал развод, о чем писал в соцсетях.

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