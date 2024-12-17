Мотузка, горілка та послання коханій: як виглядає місце самогубства екс-чоловіка Сєдокової (фото, відео)

Чоловік покінчив із життям у 32 роки

У Москві закінчив життя самогубством латвійський баскетболіст і ексчоловік співачки Анни Сєдокової Яніс Тімма. Ймовірно, це сталося через емоційний стан спортсмена після розлучення зі співачкою. Тепер у мережі показали останні хвилини життя баскетболіста і місце, де він наклав на себе руки.

На ролику видно, як Яніс Тімма зі склянкою у руці підійшов до під'їзду будинку на Звенигородському шосе. Це відбулося 16 грудня близько 23:30. Чоловік записував аудіоповідомлення та довго заходив у будинок.

Близько 01:00 тіло спортсмена знайшов мешканець будинку та викликав карету швидкої медичної допомоги. Тімма покінчив з життям між першим і другим поверхом будинку. Попередньою причиною смерті стала зупинка серця через асфіксію — стан, коли людина не отримує достатньо кисню для життєдіяльності.

Фото з російських медіа

Фото з російських медіа

На місці самогубства баскетболіста знайшли телефон з номером Сєдокової та прохання зателефонувати їй. Також там виявили мотузку та картонну склянку. А у номері, де зупинявся чоловік, знайшли пляшку горілки. Ймовірно, він розмішав міцний алкоголь із ягідним соком.

Фото з російських медіа

Незадовго до смерті Тімма залишив під одним із дописів Сєдокової дати "02.07.92 — 16.12.24". Цим він намагався натякнути на свою смерть. Також напередодні суїциду спортсмен вітав співачку з днем народження.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року Анна Сєдокова подала на розлучення з Янісом Тіммою. Причиною були часті сварки подружжя. Як пишуть медіа, зокрема, й через те, що спортсмен певний час жив за рахунок виконавиці. На початку грудня Сєдокову й Тімму розлучили. Чоловік складно переживав розлучення, про що писав у соцмережах.

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