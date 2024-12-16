Був одружений тричі: що відомо про дружин Мітяя зі "Сватів" і як вони виглядають

Актор вже понад 22 роки перебуває у шлюбі

Російський актор Микола Добринін прославився роллю Мітяя у серіалі "Свати", який показували в Україні майже до самого повномасштабного вторгнення країни-окупантки в Україну. Натомість сам актор мовчить про страшну війну Росії проти нашої держави.

Що відомо про особисте життя актора, і який вигляд мають його дружини — знає "Телеграф".

Дружини Миколи Добриніна

Особисте життя Добриніна почало активно розвиватися, коли він перебрався до Москви, аби навчатися на актора. Там він познайомився з однокурсницею Ксенією Ларіною, з якою одразу розпочався роман. Невдовзі пара побралась. Дівчина мала заможних батьків: батько був дипломатом.

Однак Добринін намагався самостійно забезпечити сім'ю. Він працював різноробочим у вільний час від навчання. Водночас Ларіна також не тяжіла до багатства. Стосунки у Добриніна з батьками дружини склалися хороші. Утім, через 5 років подружжя розлучилось. Вони розійшлися без скандалів, до того ж не мали чого ділити.

Другу обраницю Добринін також зустріч в акторському виші. Нею стала Анна Терехова, донька відомої акторки Маргарити Терехової. На той момент Добринін вже був упізнаваним актором і викладав сценічне мовлення, тоді як Анна була студенткою. Так, у них почалися стосунки.

Цікаво, що Терехова вже була у шлюбі й мала сина, але це не стало перешкодою для Добриніна. Він одружився зі студенткою та всиновив її сина Михайла. Анні також вдалося реалізувати як акторка. Добринін перебував у шлюбі з Тереховою протягом 14 років. Чому сталося розлучення, пара не пояснювала. Відомо, що ініціатором була Анна.

А от третьою дружиною актора стала працівниця московського аеропорту Шереметьєво Катерина Комісарова. Вона була фанаткою Добриніна ще зі шкільних років. Одного разу жінці вдалося потрапити за куліси, де вона й познайомилась з чоловіком. Однак він не був зацікавлений у спілкуванні з прихильницею.

Комісарова була наполегливою й хотіла вийти заміж за Добриніна. Так, їй це вдалося. У 2002 році вони побралися. Утім, жінка тривалий час не могла завагітніти, тоді як актор хотів власних дітей.

Одного разу чоловік відвідав храм Святої Фекли в Сирії та поспілкувався зі священнослужителькою. Настоятелька храму дала актору освячений ремінь, який Добринін мав носити, поки дружина не завагітніє. Незабаром Комісарова народила доньку. Так, Добринін став батьком уперше в 45 років. Дитину назвали Ніною.

Добринін з дружиною та донькою тривалий час жили на околиці Москви. Утім, пізніше актор придбав квартиру в центрі столиці країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" писав про єдиного сина співачки Таїсії Повалій — Дениса. Чоловік виправдовує Росію за її вторгнення в Україну.