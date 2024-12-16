Был женат трижды: что известно о женах Митяя из "Сватов" и как они выглядят

Актер уже более 22 лет состоит в браке

Российский актер Николай Добрынин прославился ролью Митяя в сериале "Сваты", который показывали в Украине почти до самого полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину. Сам же актер молчит о страшной войне России против нашего государства.

Что известно о личной жизни актера, и как выглядят его жены — знает "Телеграф".

Жены Николая Добрынина

Личная жизнь Добрынина начала активно развиваться, когда он перебрался в Москву, чтобы учиться на актера. Там он познакомился с сокурсницей Ксенией Лариной, с которой сразу начался роман. Вскоре пара обручилась. Девушка имела состоятельные родители: отец был дипломатом.

Однако Добрынин пытался самостоятельно обеспечить семью. Он работал разнорабочим в свободное время от учебы. В то же время Ларина тоже не тяготела к богатству. Отношения у Добрынина с родителями жены сложились хорошие. Впрочем, через 5 лет супруги развелись. Они разошлись без скандалов, к тому же нечего было делить.

Вторую избранницу Добрынин также встретил в актерском вузе. Ею стала Анна Терехова, дочь известной актрисы Маргариты Тереховой. На тот момент Добрынин уже был узнаваемым актером и преподавал сценическую речь, в то время как Анна была студенткой. Так, у них начались отношения.

Интересно, что Терехова уже была в браке и имела сына, но это не помешало Добрынину. Он женился на студентке и усыновил ее сына Михаила. Анне также удалось реализовать как актриса.

Добрынин состоял в браке с Тереховой в течение 14 лет. Почему произошел развод, пара не объясняла. Известно, что инициатором была Анна.

А вот третьей супругой актера стала работница московского аэропорта Шереметьево Екатерина Комиссарова. Она была фанаткой Добрынина еще со школьных лет. Однажды женщине удалось попасть за кулисы, где она познакомилась с мужчиной. Однако он не был заинтересован в общении с поклонницей.

Комиссарова была настойчивой и хотела выйти замуж за Добрынина. Так, ей это удалось. В 2002 году они обручились. Впрочем, женщина долго не могла забеременеть, в то время, как актер хотел собственных детей.

Однажды супруг посетил храм Святой Фекли в Сирии и пообщался со священнослужителем. Настоятельница храма подарила актеру освященный пояс, который Добрынин должен был носить до тех пор, пока жена не забеременеет. Вскоре Комиссарова родила дочь. Так, Добрынин впервые стал отцом в возрасте 45 лет. Ребенка назвали Нина.

Добрынин с женой и дочерью долгое время жили на окраине Москвы. Однако позже актер купил квартиру в центре столицы страны-агрессора.

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