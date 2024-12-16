Певица жила с продюсером в течение 10 лет

Ани Лорак была одной из самых популярных певиц в Украине, пока не предала родину и не перебралась в страну-агрессора. В то же время исполнительница имела сложное детство, ведь проживала в интернате из-за затруднительного положения в семье. Первой ее любовью был продюсер, старше ее на 18 лет.

"Телеграф" расскажет больше о первых отношениях певицы-запроданки, которая выбрала Россию.

Первая любовь Ани Лорак

Каролина Куек начала петь в раннем детстве, выступая на разных вокальных конкурсах. На фестивале "Первоцвет" в 1991 году она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой. Мужчина предложил юной исполнительнице сотрудничество. Интересно, что контракт подписала мама Каролины, ведь она была несовершеннолетней.

Так, Фалеса начал продвигать творчество исполнительницы. В 1995 году Куек поехала на конкурс "Утреняя звезда" в Москве и победила в нем. Продюсер дал идею исполнительнице взять псевдоним, поскольку певица по имени Каролина уже была на тогдашней эстраде. Так, они придумали прочитать имя и фамилию исполнительницы наоборот, и вышло "Ани Лорак". Под этим псевдонимом певица работает всю певческую карьеру.

Лорак и Фалеса много работали вместе и впоследствии между ними начался роман. Ради певицы Фалеса ушел из семьи, в которой воспитывал двоих детей, и переехал в Киев. Подопечная и продюсер стали жить вместе. Их сотрудничество длилось 13 лет, а гражданский брак — 10 лет.

Впоследствии Лорак представила клип "Я вернусь", которая стала мегапопулярной на постсоветском пространстве. Будучи 19-летней девушкой, певица получила первую большую славу и вскоре была удостоена звания "Заслуженная артистка Украины".

Позже в прессе стали говорить, что Лорак закрутила роман с известным футболистом Сергеем Ребровым. Певица с продюсером и семья спортсмена периодически виделись. Лорак была готова уйти от Фалесы к Реброву, однако спортсмен не хотел расставаться с женой, к тому же они воспитывали сына. В 2004 году Фалеса и Лорак разошлись и прекратили сотрудничество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первом муже певицы-запроданки Таисии Повалий. Исполнительница ушла от него к другому мужчине.