Співачка жила з продюсером протягом 10 років

Ані Лорак була однією з найпопулярніших співачок в Україні, допоки не зрадила батьківщину й не перебралась до країни-агресорки. Водночас виконавиця мала складне дитинство, адже проживала в інтернаті через скрутне становище в родині. Першим її коханням був продюсер, старший за неї на 18 років.

"Телеграф" розкаже більше про перші стосунки співачки-запроданки, яка обрала Росію.

Перше кохання Ані Лорак

Кароліна Куєк почала співати у ранньому дитинстві, виступаючи на різних вокальних конкурсах. На фестивалі "Первоцвіт" у 1991 році вона познайомилась з продюсером Юрієм Фальосою. Чоловік запропонував юній виконавиці співпрацю. Цікаво, що контракт на той час підписувала мама Кароліни, адже вона була неповнолітньою.

Так, Фальоса почав просувати творчість виконавиці. У 1995 році Куєк поїхала на конкурс "Утреняя звезда" в Москві й перемогла в ньому. Продюсер дав ідею виконавиці взяти псевдонім, оскільки співачка, на ім'я Кароліна, вже була на тодішній естраді. Так, вони придумали прочитати ім'я та прізвище виконавиці навпаки, й вийшло "Ані Лорак". Під цим псевдонімом співачка працює всю співочу кар'єру.

Лорак і Фальоса багато працювали разом і згодом між ними почався роман. Заради співачки Фальоса пішов із сім'ї, в якій виховував двох дітей, і переїхав до Києва. Підопічна та продюсер почали жити разом. Їхня співпраця тривала упродовж 13 років, а цивільний шлюб —10 років.

Згодом Лорак презентувала кліп "Я вернусь", яка стала мегапопулярною на пострадянському просторі. Будучи 19-річною дівчиною, співачка здобула першу велику славу та невдовзі отримала звання "Заслужена артистка України".

Пізніше у пресі стали подейкувати, що Лорак закрутила роман з відомим футболістом Сергієм Ребровим. Співачка з Фальосою та родина спортсмена періодично бачилися. Лорак була готова піти від Фальоси заради Реброва, однак спортсмен не хотів розлучатися з дружиною, до того ж вони виховували сина. У 2004 році Фальоса та Лорак розійшлися та припинили співпрацю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про першого чоловіка співачки-запроданки Таїсії Повалій. Виконавиця пішла від нього до іншого чоловіка.