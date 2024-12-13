Мама віддала Лорак до інтернату разом із середнім братом Ігорем

Відома співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні, але зрадила нашу країну за криваві рублі, мала досить важке дитинство. У шість років мама віддала її разом із братом до інтернату, де майбутня зірка виховувалась до сьомого класу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зрадниця розповідала про своє життя в інтернаті та як тоді виглядала. Ми дізналися про неї деякі факти.

Чому Ані Лорак у дитинстві віддали до інтернату.

Кароліна Куєк народилася 1978 року в місті Кіцмань, що на півночі Чернівецької області. Її батьки розлучилися ще до її народження, тож мамі доводилося самостійно ставити на ноги чотирьох дітей. Ані Лорак мала старшого брата Сергія, який загинув в Афганістані, а також середнього брата Ігоря та молодшого брата Андрій.

Ані Лорак разом із мамою та братами

Жили вони дуже бідно, у них у хаті не було ні води, ні опалення, ні ліжка. А зарплати мами ледве вистачало на їжу. Коли у Лорак народився брат Андрій, мама зрозуміла, що не зможе прогодувати всю родину, тож віддала співачку та її середнього брата до Садгірської школи-інтернату №4 у Чернівцях. Там Ані Лорак виховувалась до сьомого класу.

Як Ані Лорак виглядала у дитинстві

У своїх інтерв’ю співачка згадувала про те, що вважала інтернат досить прекрасним місцем, адже її там годували, одягали й в неї з’явилося багато друзів. Щоправда, їжі дітям постійно не вистачало, оскільки ситними стравами їх не балували. Бувало й так, що дітям не діставалося обіду, оскільки його з'їдали сильніші та нахабніші однолітки.

Ані Лорак віддали до інтернату, коли їй було 6 років

Однак, як і всім дітям в інтернаті, Кароліні також не вистачало батьківської любові та турботи, тому часто ночами вона плакала, адже хотіла, щоб батьки нею пишалися. Проте вона розуміла, що її та брата в інтернат віддали не через хороше життя, і на відміну від інших дітей, у неї були живі і мама, і тато.

Ані Лорак у дитинстві жила дуже бідно

Батько іноді відвідував Ані Лорак в інтернаті, а в день народження забирав її на всі вихідні, водив до "Дитячого світу", де купував, все, що їй хотілося. Тато приносив їй цукерки, якими артистка ділилася з іншими дітьми.

Ані Лорак разом із батьком

Коли майбутній зірці виповнилося 11 років, вона почала соромитися "інтернатського" одягу, оскільки всі були одягнені однаково і це привертало увагу. Лорак згадує, що, можливо, люди шкодували їх, але слово "інтернатські" викликало в неї роздратування. Кароліна розуміла, що треба з цим щось робити, і в неї навіть були думки про втечу. Однак невдовзі мама забрала її з інтернату. Сім’ї дали трикімнатну квартиру у Чернівцях за кілька років після загибелі старшого брата в Афганістані. Тоді у мами з’явилася можливість забрати дітей додому, хоча зводити кінці з кінцями було важко.

Ані Лорак разом із братом Андрієм та Ігорем

"Телеграф" писав раніше, куди зник продюсер Юрій Фалеса, родом із Росії. Він пішов від дружини заради Ані Лорак.