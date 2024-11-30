Ставив Лорак на місце ще до "повномасштабки": де зараз продюсер Дмитро Клімашенко і як виглядає

45-річний артист став дідусем і в Україні більше не мешкає

Знаменитий український продюсер, співак та заслужений артист України Дмитро Клімашенко ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну критикував Ані Лорак не лише за виступи в країні-агресорці, а й за переїзд до Росії.

Артист, який з кінця 90-х років почав будувати кар’єру в шоубізнесі, раптово зник із медіапростору. "Телеграф" розповідає, де зараз Дмитро Клімашенко та як виглядає.

Що відомо про Дмитра Клімашенка

Народився 15 травня 1979 року у Києві, має "циганську кров". Здобув неповну середню освіту. У 1994 році Клімашенко став володарем гран-прі конкурсу "Зоряна дорога", як головний приз отримав можливість зняти відеокліп. Для зйомки було обрано пісню "Сховай за високим парканом дівчинку".

Вже 1996 року Клімашенко організовує тур під назвою "Повертайся здалеку" та випускає спільний сингл із нинішньою зрадницею України Ані Лорак під назвою "Путь, который ты выбираешь" ("Шлях, який ти обираєш"). 1997 року представляв Україну у програмі "Пісня року" у Москві.

1998 року разом зі співачкою Катериною Бужинською записує гімн молоді України (автор тексту — Юрій Рибчинський) та випускає сингл. Також було проведено зйомку відеокліпу на пісню "Україна".

2002 року Дмитро Клімашенко бере на себе продюсування гурту "Алібі". Того ж року заснував власний продюсерський центр та звукозаписну студію DK Music Production для підтримки молодих українських талантів. У 2014 році у співпраці з Олександром Цекало, дружина якого екстремально схудла, продюсує музичні проєкти на каналах "1+1" та російському СТС. Також працював з Анастасією Стоцькою та Анною Сєдоковою, які не засудили вторгнення РФ в Україну і сьогодні продовжують жити в країні-агресорці.

Клімашенко з Сєдоковою

Де Дмитро Клімашенко зараз і як виглядає

Український продюсер не мешкає в Україні. Якщо судити з фотографій Клімашенка у соцмережі, співак із сім’єю проводять час в Європі та США. З 1996 року Дмитро одружений зі своєю ексоднокласницею Анікою Керпаривою. У цьому шлюбі з’явилося троє дітей: дочки Лідія (1996) та Нана (2005), а також син Міхаель.

Клімашенко із сім’єю на церемонії VIVA! у 2013 році

Дружина Дмитра Клімашенка — Аніка

Діти Дмитра Клімашенка – Лідія, Нана та Міхаель. Фото: instagram.com/dmitriy_klimashenko

2021 року Дмитро Клімашенко вперше став дідусем. Його старша дочка Лідія народила сина, якого назвали Самуелем. Фото хлопчика продюсер нерідко ділиться в Інстаграмі.

Дмитро Клімашенко із онуком Самуелем. Фото: instagram.com/dmitriy_klimashenko

За кордоном співак випускає пісні російською мовою, а також продовжує знімати кліпи до нових композицій.

Роман Дмитра Клімашенка з Tayanna?

У далекому 2008 році чоловік продюсував жіночий поп-гурт "Гарячий шоколад", учасницею якої була Тетяна Решетняк, вона ж співачка Tayanna. його ім’я. У 2019 році зірка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній, що протягом 8 років була у стосунках з одруженим продюсером, не розкриваючи його імені.

Співачка Тетяна Решетняк (справа) у складі гурту "Гарячий шоколад"

У програмі "Зірковий шлях" Клімашенко заявив, що йшлося про нього, при цьому спростувавши факт роману: "Вона дружила, спілкувалася, її сприймали як свою — але в жодному разі не в тій ролі, про яку вона говорила. Це ж нонсенс, такого не може бути, це неправда. Навіть якщо були якісь грішки, не обов'язково щоб про це хтось говорив і знав".

Ще до "повномасштабки", 2020 року в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" Дмитро Клімашенко відверто розкритикував колишню колегу Лорак за її роботу в Росії. Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський позбавив співачку держнагороди. "Насправді артисти повинні відповідати за те, що вони кажуть, що вони роблять. Тому що вони є кумирами мільйонів. Вона могла не виступати на урядових концертах у Росії в той момент, коли у нас гинуть люди", — заявив артист.