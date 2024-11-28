Одружена з болгарином 10 років: як виглядає чоловік співачки Катерини Бужинської і чим займається (фото, відео)

Дімітара Стойчев завоював серце української зірки

Співачка Катерина Бужинська входить до списку відомих українок, які вийшли заміж за іноземців. Народна артистка, яка 2024 року дала відверте інтерв’ю виданню "Телеграф" про колег-зрадників, щаслива у шлюбі ось уже цілих 10 років.

22 квітня Бужанська відсвяткувала з коханим "олов’яне весілля". Виконавиця поділилася з шанувальниками рядом весільних фотографій із чоловіком, якого звати Дімітар Стойчев.

Що відомо про шлюб Бужинської і Стойчева

Болгарин Дімітар Стойчев зробив пропозиції руки та серця зірці українського шоубізнесу у День закоханих 14 лютого, під час спільного відпочинку на Мальдівах. Весілля пари відбулося у квітні 2014 року на батьківщині чоловіка – у столиці Болгарії, Софії.

Урочистий захід відбувся у стилі ретро. Особливу увагу молодята приділили старовинному авто та вінтажному вбранню.

"Нам, двом олов'яним солдатикам, які гідно витримали службу спільного життя, я від душі бажаю радості, кохання, достатку, здоров'я і великої гордості за наших дітей! Добра і щастя нашому дому!", — написала у річницю весілля Катерина Бужинська у Фейсбуці.

Народна артистка України та болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев виховують двох спільних дітей — доньку Катю та сина Діму, які народилися 27 грудня 2016 року.

Артистка має також 17-річну доньку Олену, яка з’явилася на світ від першого чоловіка співачки, продюсера Юрія Квеленкова. Зараз дівчина живе та навчається у Німеччині.

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