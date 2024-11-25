Втекла з Росії: де зараз уродженка Львова Анжеліка Варум і що говорить про війну в Україні (фото)

Львів’янка майже все життя жила з Леонідом Агутіним у країні-терористці

Співачка Анжеліка Варум народилася в Україні, проте свою музичну кар’єру збудувала в Росії. Там виконавиця вийшла заміж за музиканта Леоніда Агутіна, який у 2016 році відвідав анексований Росією Кримський півострів.

Варум мовчала в перші дні вторгнення РФ до її батьківщини, проте лише 1 березня 2022 року висловила свою позицію. "Телеграф" розповідає, що відомо про артистку, як вона виглядає і де Анжеліка Варум зараз.

Що відомо про Анжеліку Варум

Народилася та виросла у Львові. У 1987 році після закінчення школи переїхала до Москви, де її батько Юрій Варум на той час обіймав посаду музичного керівника в групі естрадного співака Валерія Леонтьєва. Артистка намагалася вступити до Московського театрального училища імені Щукіна, але не змогла через український акцент. Попри це, львів’янка не без допомоги батька змогла збудувати успішну пісенну кар’єру в країні-агресорці та здобути російське громадянство.

Анжеліка Варум у молодості

Особисте життя Анжеліки Варум

Першим чоловіком співачки став фотограф Максим Нікітін, який був її однокласником. Їхній шлюб тривав вісім років.

Як Максим Нікітін виглядає зараз

Другим чоловіком став співак Леонід Агутін, москвич. Пара знаходиться у стосунках з 1997 року, а через три роки артисти офіційно зареєстрували шлюб у Росії. Весілля відбулося у Венеції.

Леонід Агутін та Анжеліка Варум

Єлизавета-Марія Варум-Агутіна (Ліза) — єдина спільна дочка Агутіна та Варум. Від попередніх стосунків у співака є ще одна дочка Поліна, яка нині проживає у Франції разом із матір’ю.

Дочка Варум та Агутіна — Ліза (зліва)

2003 року зіркові батьки відправили дівчинку до Маямі — до дідуся Юрія Варум та його дружини. У США Ліза будує свою музичну кар’єру. Зараз дівчині 25 років, вона виступає зі своїм рок-гуртом Without Gravity під псевдонімом Lisa Holloway. Відомо, що Ліза має американське громадянство.

Що Анжеліка Варум говорить про війну в Україні

Анжеліка Варум заявила, що вона проти війни в Інстаграмі 1 березня 2022 року, але й словом не обмовилася, що ініціатором війни є Путін. Пост відписаний як російською, так і українською мовами, на тлі чорного квадрата. Після цього співачка більше не з'являється у соцмережі.

"Я довго мовчала. Я вже вийшла з оскаженілого віку, коли можна кричати на весь світ, що я проти війни, заробляючи бали на сформованій жахливій ситуації і користуючись схваленням більшості. Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що проти", — писала Варум.

Була інформація, що подружжя нібито брало участь у концерті на підтримку України й навіть, що артисти заспівали Magic Song на мотив музики "Щедрика". Але згодом офіційні представники зірок це спростували. Також у ЗМІ повідомлялося, що Варум та Агутін залишили Росію та переїхали до США, але пізніше співак це сам спростував.

"Ми з дружиною живемо і працюємо в Росії. Прошу вас, не будьте наївними, не піддавайтеся істериці, не довіряйте інформації з ненадійних джерел, анонімних Telegram-каналів та сусідів інтернетом", — заявив Агутін у 2022 році. Вже у квітні 2024 року стало відомо, що Анжеліка Варум сама поїхала з Росії і тепер живе в Лос-Анджелесі, де подружжя має квартиру в елітному районі міста. Попри це, зрідка виконавці виступають у країні-терористці, де розважають росіян.

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