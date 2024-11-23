Прославляв Бандеру, співав українські пісні, а тепер відвідує російських контрактників: що говорить про війну співак Олексій Глизін

На початку "повномасштабки" Глизін писав Віктору Павліку — своєму колишньому найкращому другу

Російський співак Олексій Глизін був другом багатьох українських артистів, особливо він тісно спілкувався з Віктором Павліком. Однак раптово 70-річний росіянин "перевзувся" і став на бік зла.

До повномасштабного вторгнення Росії Глизін часто відвідував Україну і навіть прославляв Степана Бандеру. "Телеграф, розповідає, що говорить про війну російський артист і як зараз виглядає.

Що відомо про Олексія Глизіна

Народився 13 січня 1954 року в Митищах, Московська область. На початку кар’єри був у складах багатьох ансамблів, але сольно почав виступати лише у 1980-х роках. 1991 року на московському стадіоні "Олімпійський" відбулося три сольні концерти Глизіна.

2006 року співак отримав від російського диктатора Путіна звання Заслуженого артиста РФ. Відомі композиції Олексій Глизіна: "Ты не ангел", "Зимний сад", "Пепел любви" та інші.

Олексій Глизін у молодості

Олексій Глизін та війна в Україні

До російсько-української війни артист часто виступав в Україні на одній сцені із зірками вітчизняного шоубізнесу. Особливу дружбу Глизін мав з українським виконавцем Віктором Павліком.

Віктор Павлік та Олексій Глизін дружили в молодості

2013 року росіянин прийшов на ранкову передачу M1 music — Guten Morgen, де в ефірі намагався говорити українською мовою і навіть заспівав із Павліком українську пісню "Чорнобривці".

Вже у 2018 році після початку АТО Глизін приїхав до окупованого Донецька. Також у наступні роки співак активно відвідує окупований Севастополь та виступає у пропагандистських концертах у Криму. Потрапив до бази "Миротворець".

Після повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року Віктор Павлік заявив в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях", що Глизін завжди, приїжджаючи в Україну, перше, що казав: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска".

"А Льоша Глизін не часто пише. За цей період рази два писав: "Як так. Хіба це може бути? Це ж неможливо". Кажу: "Льоша, так є". Надсилав йому дуже багато фотографій та різних відео. Він, як кажуть, охав і ахав. Каже: "Ну як так, у 21 столітті, 2022 рік на дворі. Все прогресивне людство, все цивілізовано і вже не можна знайти якихось точок дотику?". Я говорю: "Льоша, ну що ти говориш. Які точки дотику, ти подивися, що в нас робиться, як усе по-звірячому і, так далі. Коли він приїжджав в Україну, перше, що говорив, виходячи з поїзда: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска". Таке у нього було гасло", — розповів Павлік.

Як Олексій Глизін виглядає зараз. Фото: instagram.com/alexey.glyzin

У листопаді 2024 року Глизін зустрівся з російськими контрактниками у Москві, які збираються вбивати українців. Співак дивувався, що багато росіян підписують контракти і що він "поважає людей, які йдуть захищати Батьківщину" (у чужій незалежній країні).

"Це мій перший візит до пункту відбору на контрактну службу. Але ми з командою неодноразово їздили і до Сирії, і до зони "СВО" і підтримували наших військових. Мене здивував той факт, що люди для оформлення документів можуть працювати без вихідних. Звісно, мене здивувала кількість хлопців, які підписують контракти. Їх справді дуже багато", – видав пропагандист.

Нагадаємо, що нещодавно померла зірка "Діамантової руки". Раніше ми писали про особисте життя Світлани Світличної та її синів.