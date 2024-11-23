Прославлял Бандеру, пел украинские песни, а теперь навещает русских контрактников: что говорит о войне певец Алексей Глызин

В начале "полномасштабки" Глызин писал Виктору Павлику — своему бывшему лучшему другу

Российский певец Алексей Глызин был другом многих украинских артистов, особенно он тесно общался с Виктором Павликом. Однако внезапно 70-летний россиянин "переобулся" и стал на сторону зла.

До полномасштабного вторжения России Глызин часто посещал Украину и даже прославлял Степана Бандеру. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне российский артист и как сейчас выглядит.

Что известно об Алексее Глызине

Родился 13 января 1954 года в Мытищах, Московская область. В начале карьеры был в составах многих ансамблей, но сольно начал выступать лишь в 1980-х годах. В 1991 году на московском стадионе "Олимпийский" прошло три сольных концерта Глызина.

В 2006 году певец получил от российского диктатора Путина звание Заслуженного артиста РФ. Известные композиции Алексей Глызина: "Ты не ангел", "Зимний сад", "Пепел любви" и другие.

Алексей Глызин в молодости

Алексей Глызин и война в Украине

До российско-украинской войны артист часто выступал в Украине на одной сцене со звездами отечественного шоу-бизнеса. Особая дружба у Глызина была с украинским исполнителем Виктором Павликом.

Виктор Павлик и Алексей Глызин дружили в молодости

В 2013 году россиянин пришел на утреннюю передачу M1 music — Guten Morgen, где в эфире пытался говорить на украинском языке и даже спел с Павликом украинскую песню "Чорнобривці".

Уже в 2018 году после начала АТО Глызин приехал в оккупированный Донецк. Также в последующие годы певец активно посещает оккупированный Севастополь и выступает в пропагандистских концертах в Крыму. Попал в базу "Миротворец".

После полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года Виктор Павлик заявил в интервью программе "Зірковий шлях", что Глызин всегда, приезжая в Украину, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска".

"Леша Глизин нечасто пишет. За этот период раза два писал: "Как так. Разве это может быть? Это же невозможно". Говорю: "Леша, так есть". Присылал ему очень много фотографий и разных видео. Он, как говорится, охал и ахал. Говорит: "Ну как так, в 21 веке, 2022 год на дворе. Все прогрессивное человечество, все цивилизовано и уже нельзя найти какие-то точки соприкосновения?". Я говорю: "Леша, ну что ты говоришь. Какие точки соприкосновения, посмотри, что у нас делается, как все зверски и так далее. Когда он приезжал в Украину, первое, что говорил, выходя из поезда: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска". Такой у него был лозунг", — рассказал Павлик.

Как Алексей Глызин выглядит сейчас. Фото: instagram.com/alexey.glyzin

В ноябре 2024 года Глызин встретился с российскими контрактниками в Москве, которые собираются убивать украинцев. Певец удивлялся, что очень много россиян подписывают контракты и что он "уважает людей, которые идут защищать Родину" (в чужой независимой стране).

"Это мой первый визит в пункт отбора на контрактную службу. Но мы с командой неоднократно ездили и в Сирию, и в зону "СВО" и поддерживали наших военных. Меня удивил тот факт, что люди для оформления документов могут работать без выходных. И, конечно, меня удивило количество парней, которые подписывают контракты. Их действительно очень много", – выдал пропагандист.

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