Певец очень любил украинский Львов, но в 2016 году посетил украденный РФ Крым

Известный российский исполнитель, легендарный шансонье Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Музыканта не стало 4 августа 2019 года, но его могилу было сложно найти в течении целых пяти лет.

Певец признавался в любви украинскому Львову, однако в 2016 году возмутил украинских поклонников поездкой в аннексированный Россией Крым. "Телеграф" рассказывает, что известно о Вилли Токареве, от чего умер, где похоронен и как выглядит могила шансонье сейчас.

Что известно о Вилли Токареве

Родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев, расположенном в Шовгеновском районе Адыгейской автономной области Северо-Кавказского края РСФСР (ныне Республика Адыгея, РФ). Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по специальности контрабас. Позже присоединился к ансамблю "Дружба", где выступал вместе с певицей Эдитой Пьехой. Столкнувшись с гонениями на джаз в молодости, Токарев переехал в Мурманск и начал исполнять свои собственные песни.

Эдита Пьеха и Вилли Токарев

В 40 лет (1974) Вилли эмигрировал в США, где трудился разнорабочим, почтальоном и таксистом, а затем занялся пением. В 1979 году он выпустил свой первый альбом под названием "А жизнь — она всегда прекрасна", а в 1981 году — "В шумном балагане", принесший Вилли популярность среди русскоязычной эмигрантской аудитории. В 1990-х музыкант перебрался в Москву и основал там свою студию звукозаписи.

Вилли Токарев, Украина и поездка в Крым

Певец любил Украину, особенно шансонье впечатлял Львов. "Львов я всегда обожал. Здесь очень приветливые люди, безумно красивые женщины. Надеюсь, удастся побродить по городу вволю. А знаете, у меня даже есть песня Нафтуся (минеральная лечебная вода — ред.), которую я посвятил трускавецкому курорту. Я ее пою во всем мире, призывая людей приезжать в Украину за здоровьем и силой", — сказал однажды Вилли Токарев.

Однако в 2016 году исполнитель шансона незаконно посетил аннексированный РФ Крым. В следующем году Токарев оправдывался, что спел там "всего одну песню". "У меня в том году отменили концерт в Киеве. Билеты уже были проданы. Поводом стало то, что до этого я спел в Ялте одну песню — Бутылочка хорошего вина — по приглашению швейцарской фирмы, которая открывала в Крыму винный бизнес", — говорил певец.

Почему умер Вилли Токарев и как сейчас выглядит его могила

В этом году артисту исполнилось бы 90 лет. В 2019 году у мужчины диагностировали последнюю стадию рака простаты. Он скончался 4 августа и был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.

Найти могилу артиста было довольно трудно. С момента смерти шансонье прошло более пяти лет, но памятник до сих пор не был установлен.

Могила Вилли Токарева раньше

10 октября 2024 года на могиле Токарева была установлена трехтонная гранитная стела с выгравированным на ней нательным крестом и подписью музыканта. За последние годы реализовать идею вдовы Токарева, Юлии, было непросто: для транспортировки и установки памятника потребовалось принять серьезные технические меры.

Памятник Вилли Токареву сейчас

Ранее сообщалось, что звезда "Интердевочки" оправдывает войну России против Украины, в которой родилась и выросла. Узнайте, как продалась стране-агрессорше актриса Елена Яковлева.