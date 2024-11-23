Как сегодня выглядит могила легенды шансонье Вилли Токарева, которую не могли найти целых 5 лет (фото)
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Певец очень любил украинский Львов, но в 2016 году посетил украденный РФ Крым
Известный российский исполнитель, легендарный шансонье Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Музыканта не стало 4 августа 2019 года, но его могилу было сложно найти в течении целых пяти лет.
Певец признавался в любви украинскому Львову, однако в 2016 году возмутил украинских поклонников поездкой в аннексированный Россией Крым. "Телеграф" рассказывает, что известно о Вилли Токареве, от чего умер, где похоронен и как выглядит могила шансонье сейчас.
Что известно о Вилли Токареве
Родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев, расположенном в Шовгеновском районе Адыгейской автономной области Северо-Кавказского края РСФСР (ныне Республика Адыгея, РФ). Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по специальности контрабас. Позже присоединился к ансамблю "Дружба", где выступал вместе с певицей Эдитой Пьехой. Столкнувшись с гонениями на джаз в молодости, Токарев переехал в Мурманск и начал исполнять свои собственные песни.
В 40 лет (1974) Вилли эмигрировал в США, где трудился разнорабочим, почтальоном и таксистом, а затем занялся пением. В 1979 году он выпустил свой первый альбом под названием "А жизнь — она всегда прекрасна", а в 1981 году — "В шумном балагане", принесший Вилли популярность среди русскоязычной эмигрантской аудитории. В 1990-х музыкант перебрался в Москву и основал там свою студию звукозаписи.
Вилли Токарев, Украина и поездка в Крым
Певец любил Украину, особенно шансонье впечатлял Львов. "Львов я всегда обожал. Здесь очень приветливые люди, безумно красивые женщины. Надеюсь, удастся побродить по городу вволю. А знаете, у меня даже есть песня Нафтуся (минеральная лечебная вода — ред.), которую я посвятил трускавецкому курорту. Я ее пою во всем мире, призывая людей приезжать в Украину за здоровьем и силой", — сказал однажды Вилли Токарев.
Однако в 2016 году исполнитель шансона незаконно посетил аннексированный РФ Крым. В следующем году Токарев оправдывался, что спел там "всего одну песню". "У меня в том году отменили концерт в Киеве. Билеты уже были проданы. Поводом стало то, что до этого я спел в Ялте одну песню — Бутылочка хорошего вина — по приглашению швейцарской фирмы, которая открывала в Крыму винный бизнес", — говорил певец.
Почему умер Вилли Токарев и как сейчас выглядит его могила
В этом году артисту исполнилось бы 90 лет. В 2019 году у мужчины диагностировали последнюю стадию рака простаты. Он скончался 4 августа и был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.
Найти могилу артиста было довольно трудно. С момента смерти шансонье прошло более пяти лет, но памятник до сих пор не был установлен.
10 октября 2024 года на могиле Токарева была установлена трехтонная гранитная стела с выгравированным на ней нательным крестом и подписью музыканта. За последние годы реализовать идею вдовы Токарева, Юлии, было непросто: для транспортировки и установки памятника потребовалось принять серьезные технические меры.
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