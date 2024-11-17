Отец умер в Украине, а она признается в любви к России: что говорит о войне путинистка Елена Яковлева

Звезда "Интердевочки" не стесняется оправдывать войну против Украины, в которой родилась и выросла

Известная актриса театра и кино Елена Яковлева, сыгравшая падшую женщину Таню Зайцеву в фильме "Интердевочка", родом из Украины. Звезда оказалась путинисткой и предала свою родную страну.

Во время так называемой в России "СВО" скончался отец Яковлевой, кстати, бывший военный. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне в Украине актриса, которая продолжает развлекать россиян за кровавые рубли.

Что известно о Елене Яковлевой

Родилась 5 марта 1961 в городе Звягель (ранее Новоград-Волынский), Житомирская область. Из-за военной профессии отца семья много переезжала, окончательно поселившись в Харькове. Здесь Елена окончила школу, после чего работала библиотекарем в ХГУ, картографом, а затем — комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры.

Собрав деньги на поездку в Москву, Яковлева поехала покорять российскую столицу. С первой попытки поступила в ГИТИС, после окончания которого начала работать в театре "Современник". На счету актрисы такие роли в фильмах как "Двое под одним зонтом" (1983), "Время летать" (1987), "Интердевочка" (1989), "Ретро втроем" (1998) и других. Широкую популярность обрела после сериала "Каменская", где исполнила главную роль детектива.

Кадр из фильма "Интердевочка" (1989)

Елена Яковлева оправдала войну в Украине

Еще в 2013 году актриса выражала свою любовь к России. "Думаю, что нигде, кроме России, жить не смогу, если меня спросят, куда ты, Лена, хочешь съездить, в Австралию или на Камчатку, то выберу Камчатку", — выдавала Яковлева.

В 2016 и 2018 годах артистка посетила аннексированный РФ Крым. Из-за этого она попала в базу данных сайта "Миротворец". В 2017 году Госпогранслужба Украины не пропустила Яковлеву в Украину и запретила въезд на три года.

В 2022 году в Харькове умер отец Елены Яковлевой — Алексей Николаевич, причины смерти неизвестны. После этого артистка обвинила украинцев, что она не может приехать похоронить родственника. Хотя именно ее вина в сознательном нарушении законов Украины. "Дайте мне возможность похоронить моего отца! Откройте коридоры!" — писала Яковлева в соцсетях.

В январе 2023 года актриса была добавлена в санкционный список Украины как лицо, которое "публично призывает к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию РФ против Украины". В этом же месяце Яковлева заявила, что она является "настоящим патриотом" и у нее нет "даже капли сомнения в том, что Россия права", когда убивает мирных граждан Украины.

Елена Яковлева предала Украину и стала поддерживать убийства мирных людей

Ранее мы сообщали о смерти российской актрисы Светланы Светличной. "Телеграф" писал, что говорила о войне звезда "Бриллиантовой руки".